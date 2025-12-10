鉅亨網新聞中心 2025-12-10 08:40

AI、淨零與糧食危機推波 原物料行情點火長線紅利(圖:shutterstock)

不管景氣好壞 原物料都有行情

今年投資市場最吸睛的並非科技股，而是黃金與銅。至 12 月 1 日，美國那斯達克指數上漲逾 20%，台股近 19%，但銅價漲幅高達 28.3%；黃金更屢創新高，累計大漲超過 60%，為原物料行情寫下亮眼篇章。

原物料強勢突圍，與其獨特的供需結構密切相關。期街口布蘭特正 2 基金經理人林泳光分析，原物料行情的核心驅動力在於供給與需求，未必與景氣同步，使其常走出獨立於股債之外的趨勢行情。他說，供給端多具天然限制，例如礦產得依照礦場開採計畫推進，短期難以因需求而增產；農產品更受天候左右，氣候異常便會影響產量。

需求面則可能與景氣共振，也可能完全脫鉤。林泳光舉例，2008 年金融海嘯前，金磚四國強勁基礎建設需求推升銅價，使其四年暴漲近五倍，呈現出典型的景氣帶動原物料行情；但在 2020 年疫情重創經濟時，銅價卻因能源轉型加速與供給緊縮而逆勢上漲，又展現出與景氣背離的走勢。

林泳光認為，只要供需失衡成形，原物料往往會啟動一波趨勢大行情，因此在投資組合中不能忽視。景氣佳時，原物料表現亮眼；景氣弱時，只要抓準供需變化，同樣能找到獲利機會。

今年銅與金聯手發光

談到今年原物料明星，以銅與黃金最受矚目。永豐期貨顧問部分析師劉佳倫指出，銅素有「銅博士」之稱，過去被視為景氣指標，如今則因能源轉型與科技發展，已晉升為具備長線成長趨勢的關鍵物資。全球淨零政策、電動車普及、風電與太陽能建設、電網升級，加上 AI 與資料中心帶來大量電力需求，持續推升銅的長期需求，未來表現持續看俏。

至於今年頻創歷史新高的黃金，林泳光則示警，這波行情雖早於兩、三年前啟動，但今年漲勢明顯帶有「投機色彩」，主要是資金在股市動能不足下湧入所致。他分析，明年金價走勢將取決於風險資產表現，若股市與虛擬貨幣轉強，金價恐高檔震盪；反之，市場若再度修正，黃金避險需求將再度浮現。

油價震盪 但長線具撐

能源轉型是否會削弱石油需求？劉佳倫認為，雖然各國推動 2050 淨零排放與綠能政策，長線確實對原油需求構成壓力，但供給端的同步縮減成功抵消了這股衝擊。

林泳光補充說明，石油不單是燃料，更是塑化工業的基石，從衣物纖維、日用品包材到工業塑料都離不開石化產品，短期難以完全被替代；且電動車普及僅衝擊小客車用油，航空、海運與重型卡車仍高度仰賴傳統燃油，剛性需求依舊存在。

就供需面觀察，林泳光指出，全球資金大量流向綠能，勢必排擠石化能源投資。根據國際能源總署（IEA）統計，近十年清潔能源投資成長逾 60%，石化燃料投資反而下滑 21%，使新油井開發停滯、產能逐步萎縮；與此同時，印度、非洲等新興市場經濟起飛，能源需求快速攀升，使全球形成「供給受限、需求有撐」格局，反倒替油價長線基本面提供支撐。

至於油價未如銅金般創高，林泳光分析，主因是各國政府為防通膨失控刻意壓抑，加上沙烏地阿拉伯靈活調節產能，維持市場平衡。他認為，若排除地緣政治干擾，未來油價將呈現大區間震盪格局，長線並不悲觀，短線則視全球景氣與運輸需求動能而定。

農產品布局 鎖定氣候財與中短線波段

極端氣候加劇農產品供給不確定性，也讓黃豆、玉米、小麥等「黃小玉」備受關注。林泳光分析，這三大作物是全球糧食體系核心，而新興國家人口快速成長，特別是被視為下個世界工廠的非洲，預估 2040 年人口將逼近 20 億大關，龐大人口紅利加上經濟改善，帶動飲食升級及飼料需求，使農產品需求面具有長線支撐。供給端則受氣候變化、耕地縮減與水資源不足等因素影響，未來波動恐更劇烈。

他強調，民以食為天，不論景氣如何，農產品都有基本剛性需求；但因作物具「一年一收」的生長特性，操作方式不同於可長抱的金屬。投資上更適合採取中短線波段，掌握季節性供需與氣候擾動帶來的行情，其獲利往往比長期持有更佳。

想投資原物料 該從哪裡下手？

原物料常見的投資方式包括期貨、期貨 ETF 與基金。劉佳倫指出，期貨因幾乎全天候交易與高槓桿彈性，適合應對突發事件進行避險；例如，深夜遇美國公布數據、政策變動或地緣政治衝擊，導致市場劇烈震盪時，投資人可立即以期貨建立反向部位、快速降低曝險，彌補現貨無法即時調整的缺口。槓桿也是期貨的一大優勢，例如持有百萬元股票部位，只需少量保證金便能利用小型台指期完成避險。

近年微型期貨商品興起，成為小資族入門首選，其中以微型原油、微型黃金交易最熱，微型銅則因綠能與 AI 題材而備受關注。