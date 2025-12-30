鉅亨網新聞中心 2025-12-30 16:00

美國經濟延續 2025 年以來的溫和放緩趨勢，與此同時，聯準會 (Fed) 也傾向預計關稅是一次性的價格提振動能，故聯準會 (Fed) 預計將在 2026 年繼續維持漸進式降息的步調，這預計能夠繼續支撐美國經濟在 2026 年維持不慍不火的經濟狀態，邁向金髮女孩經濟 (Goldilocks)。

一. 美國經濟溫和放緩下，Fed 預計 2026 年仍將繼續降息：

美國勞工部公布最新 11 月非農就業報告，新增非農就業僅為 6.4 萬人，失業率更上升至 4.6%、創下 2021 年 9 月以來的新高水平，並且薪資增長同步下降，雙雙顯示就業市場較為弱勢，但放緩幅度仍屬於溫和。

美國 11 月非農就業報告細項數據：

非農新增就業報 6.4 萬人，市場預期 5.0 萬人

失業率報 4.6%，預期 4.5%

平均每週工時報 34.3 小時，市場預期 34.2 小時

平均每小時薪資年增率報 3.5%，市場預期 3.6%

平均每小時薪資月增率報 0.1%，市場預期 0.3%

勞動參與率報 62.5%，市場預期 62.4%

美國官方 U3 失業率 資料來源：FRED

由於美國政府關門的影響，故美國勞工部延遲了 2 個月才更新非農就業數據，11 月非農的重要觀察點為失業率自 4.4% 上升至 4.6%，勞動參與率也從 62.4% 上升至 62.6%、薪資增長則報月增 MoM +0.1%、年增 YoY +3.5% 雙雙明顯下滑，並且低於市場預期，顯示服務性通膨並未出現反彈。

11 月薪資增長延續今年以來的放緩趨勢，顯示服務性通膨持續降溫，這也印證了 Fed 12 月利率會議時所述，即當前美國通膨率更多是因為關稅上揚所帶來的商品通膨，而關稅對物價帶來的影響預計是一次性效果。

Fed 於 12 月會議再次降息一碼，但是對於 2026、2027 年的降息態度持續保守，本次 Fed 點陣圖與 9 月更新時相同，繼續預計 2026 年、2027 年僅將分別降息一碼，強力控制市場的降息預期不願放鬆，這也呼應到 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在講稿中所表示的，「近期通膨風險偏向上行，但是就業風險偏向下行」，反映 Fed 願意在短期內降息以支撐勞動力市場溫和放緩，但與此同時，Fed 也認為抑制通膨預期的長端利率不能過度放鬆。

以下為投資人統整 Fed 主席鮑爾在 12 月會議有關於勞動力市場、通膨預期、總經趨勢等 3 項重要觀點：

三. 2026 年多頭路上仍有波動，善用期貨工具管理投資組合風險！

雖然 2026 年美股預計仍在 CSP 業者強勢擴大 CAPEX 支出的前景下，繼續維持著多頭趨勢，但隨著美國股市的估值、如 S&P 500 未來 12 個月期預估本益比 (Forward 12 months) 已來到歷史高檔的 22~23 倍區間，故在多頭的趨勢上，相信也將難以避免波動性放大，從而為投資組合帶來風險。

S&P 500 未來 12 個月預估本益比 資料來源：FactSet

而投資市場的避險工具不少，包括期貨、選擇權、Swap、遠期契約等，但例如 Swap、遠期契約的使用難度較高，大多數是公司企業與銀行簽訂高合約金額的客製化交易，而選擇權要靈活運用的基礎知識要求也較高，故期貨一直是避險工具裡面最為親民、並且容易靈活運用的主要工具。

期貨商品都有特別去追蹤的現貨標的，例如芝商所 (CME) 的 MES 微型 S&P 500 指數期貨即對標 S&P 500 指數；MNQ 微型納斯達克 100 指數期貨對標納斯達克 100 指數；M2K 微型羅素 2000 指數期貨對標羅素 2000 指數；MYM 微型道瓊指數期貨則是對標道瓊指數，投資人可以挑選與自己投資組合內容風格相近的期貨商品，以此進行風險對沖。

舉例來說，近年來美國股市的 AI 股票表現火熱，投資人的投資組合內大多會納入 AI 股票，例如 AI 半導體供應鏈的 Nvidia、Broadcom，再例如 CSP 巨頭 Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta，以及 AI Agent 的主要受惠者 Palantir，而這些股票皆在納斯達克 100 指數的前十大權重內，故若要對沖投資組合風險，即可以透過放空 MNQ 微型納斯達克 100 指數期貨，來達到對沖風險之效果。

MNQ 微型納斯達克 100 指數期貨，是追蹤納斯達克 100 指數的小型期貨合約，合約規模是 E - 迷你納斯達克 100 期貨的十分之一，並具有低保證金、交易時間長 (涵蓋美股盤後) 等特性，跳動一點的金額較小 (例如 0.25 點為 5 美元) 等特色優勢。

最適合使用 MNQ 作為對沖工具的交易對象 (MES、M2K、MYM 等微型期貨亦同)：

資金部位不大的小資族。 風險承受度較低的交易者。 需要精準對沖納斯達克 100 指數部位的投資者。

展望 2026 年，考慮到美國景氣自 2025 年延續到 2026 年仍預計是「溫和放緩」 的趨勢，加上 Fed 認為關稅推升通膨偏一次性，因此 2026 大方向仍可能維持漸進式降息，讓總經更接近金髮女孩格局。

但在此背景下，2026 年美股的主要多頭驅動預計仍是 CSP 對 AI 資料中心的高強度 CAPEX 支出，由 AI 股票帶領多頭上攻，但由於當前 AI 股票估值已處高檔、波動可能放大，故善用像 MNQ 這類微型指數期貨作為更「親民」的對沖工具，可以替 AI 權重偏高的投資組合管理風險。