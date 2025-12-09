鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-09 11:40

受財政擔憂與升息預期雙重打擊，日本國債市場遭遇劇烈拋售，10 年期殖利率衝破 2% 關口，創 2006 年以來最高水準。面對市場動盪，財務大臣片山皋月周二 (9 日) 緊急發聲稱「正密切監控市場走勢」，將透過加強溝通「妥善管理國債」，但未回應具體點位干預。

當被問及近期日本國債殖利率飆升時，片山皋月周二說，「我們正在非常密切地監控市場走勢。我們將通過與市場保持密切溝通來妥善管理國債」，並避免對任何具體水位置評。

此次日本債市崩盤源於雙重壓力；一方面，日本政府宣布追加 11.7 兆日元 (約 750 億美元) 新債發行，用於經濟刺激計畫，引發財政可持續性擔憂；另一方面，日本央行 (BOJ) 釋放強烈升息信號，總裁植田和男上周暗示本月可能升息。

根據隔夜互換合約，交易員認為 BOJ 下周五 (19 日) 結束政策會議時升息的機率超過 80%。

日相高市早苗雖承諾控制全年負債總額低於上年，但其大規模支出計畫仍動搖市場信心。片山皋月試圖透過指出國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 在審查最新經濟方案後稱日本公共財政仍可持續，以此來安撫投資者。

但日本經濟團體聯合會 (經團聯) 主席筒井義信周一發出嚴厲警告，強調 2% 殖利率是「關鍵里程碑」，呼籲政府全力維護市場信任。