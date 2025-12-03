鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-03 11:30

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克近日就 H-1B 簽證計畫發表看法，強調美國一直受益於來自印度的人才，但也指出部分公司曾濫用該簽證計畫。

馬斯克：H-1B簽證不應取消、工作或變「選擇性」、貨幣概念將「消失」。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，馬斯克在與印度企業家 Nikhil Kamath 的 Podcast 中表示，雖然一些公司利用 H-1B 簽證以「遠低於美國公民的成本」聘用外國員工，但他的公司招聘是為了彌補「人才短缺」。

美國總統川普 9 月將 H-1B 簽證費用提高至 10 萬美元，對占 H-1B 持有者七成以上的印度工作者影響巨大。

不過，川普上個月態度似乎有所軟化。他在接受《福斯新聞》訪問時指出，外國勞動力在某些情況下仍有需求，因為美國缺乏「某些人才」。

馬斯克表示，他並不贊同關閉 H-1B 簽證計畫，認為這將「非常糟糕」，強調簽證對美國人才補充與科技創新至關重要。

馬斯克談川普的關稅與未來經濟趨勢

除了簽證議題，馬斯克也談到美國政府的關稅政策。他對川普的「互惠關稅」提出疑慮，表示曾試圖勸阻川普走關稅路線，但未能成功。

馬斯克認為，自由貿易通常更有利，關稅會扭曲市場，單一州或個人層面的關稅都可能對經濟造成災難，更何況是跨國關稅。然而，馬斯克指出，川普「已經明確表示他喜歡關稅」。

在 Podcast 中，馬斯克還展望未來二十年的社會與經濟趨勢。他預測，工作將可能變成「選擇性」，貨幣概念甚至可能「消失」。