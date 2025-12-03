有油輪在黑海遭襲 普丁：海盜行徑

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-03 09:09

據《塔斯社》報導，有油輪在黑海遭襲，俄羅斯總統普丁周二（2 日）批評這是「海盜行徑」。

俄羅斯總統普丁。（圖：Shutterstock）

根據克里姆林宮發布的消息，普丁當天在回答記者提問時作出了上述表態。他說，烏克蘭武裝部隊曾試圖襲擊俄羅斯有關海港，俄方通過打擊行動作出回應，這些行動主要涉及那些向烏克蘭運送軍事裝備和彈藥的船隻。

普丁說：「烏克蘭武裝部隊現在採取的就是海盜行徑。」

至於俄羅斯可能會採取哪些報復措施，普丁警告，首先，俄方會擴大對烏克蘭有關港口設施與在烏克蘭港口停靠的船隻的打擊範圍。

「其次，如果這種情況持續下去，我方會考慮——我不是說一定會這樣做，但會考慮對那些協助烏克蘭實施海盜行徑的國家的船隻採取報復措施的可能性。」

烏克蘭國家通訊社 11 月 29 日援引烏國家安全局消息人士的話報導，稱烏克蘭國家安全局和海軍在黑海海域聯合執行了襲擊兩艘油輪的行動。