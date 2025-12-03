鉅亨網編譯段智恆 2025-12-03 02:30

根據《路透》報導，全球市值最高的晶片大廠輝達 (NVDA-US) 與 ChatGPT 母公司 OpenAI 之間、規模高達 1,000 億美元的合作案仍未正式敲定。輝達財務長克瑞斯 (Colette Kress) 周二 (2 日) 在亞利桑那舉行的瑞銀 (UBS) 全球科技與人工智慧 (AI) 大會上表示，雙方仍在協商細節，尚未完成最終協議。

OpenAI千億美元合作卡關？輝達財務長：協議仍未敲定 (圖：REUTERS/TPG)

克瑞斯的談話再次引發外界對這樁合作案的高度關注。該協議被視為連結 AI 產業兩大最具代表性的企業，也牽動市場對 AI 投資循環與產業結構的疑慮。輝達在 9 月曾公布一份「投資意向書」，計畫向 OpenAI 投入最多 1,000 億美元，以部署至少 10GW 的輝達系統為其運算，足以供應超過 800 萬戶美國家庭用電需求。

‌



克瑞斯表示：「我們還沒有最終協議，但我們正在與他們合作。」OpenAI 自 2022 年底推出 ChatGPT 後，已成為全球生成式 AI 熱潮的中心，同時也是輝達最重要的晶片客戶之一，其他主要買家則包括大型雲端服務供應商。

輝達執行長黃仁勳先前透露，公司目前已累積到 2026 年的晶片訂單高達 5,000 億美元。克瑞斯補充指出，未來若與 OpenAI 談成的新供貨協議，並不包含在原本這 5000 億美元的訂單之內，代表總量有望再度提高。

她說：「那 5000 億美元並不包含我們目前正與 OpenAI 討論的新階段內容。」

過去一年，輝達陸續與多家 AI 新創合作並出資投資，包括成為其主要客戶的企業，引發市場對「AI 泡沫」與「循環式交易」的討論。這些合作模式包括輝達向新創提供晶片與技術，而新創亦回過頭向輝達採購更多運算資源，使整體營收關係更加緊密。

除了 OpenAI 之外，輝達上月也宣布將向其競爭對手、AI 新創 Anthropic 投入最多 100 億美元。克瑞斯表示，Anthropic 的合作案同樣可能進一步推升輝達的晶片訂單量，並補充說這些交易增加了市場對高階 AI 運算需求的預期。

OpenAI 與 Anthropic 目前都是 AI 運算需求的核心客戶，雙方持續擴大採購輝達的高階 GPU，以支撐更大型、成本更高昂的模型訓練與推論需求。隨著 AI 模型規模快速擴大，各家雲端業者與 AI 新創爭相加碼投資，輝達也在供應鏈與產能方面承擔更大的壓力，市場對其未來交付能力與訂單能見度亦持續關注。