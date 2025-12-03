鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-03 00:30

綜合外媒周二 (2 日) 報導，Adobe Analytics 最新報告顯示，美國感恩節至「網購星期一」(Cyber Monday)的五天網購期間，線上銷售額達到 442 億美元，較去年成長 7.7%。其中，網購星期一單日銷售達 142.5 億美元，年增 7.1%，仍是年度最大網購日，但其增速已連續第二年落後於黑色星期五(Black Friday)。

美國假期網購額年增7.7%！黑五挑戰網購星期一霸主地位 (圖：REUTERS/TPG)

‌



今年折扣戰更提前引爆購物潮，使黑色星期五的吸金力進一步挑戰網購星期一的地位。黑色星期五線上消費達 118 億美元，年增 9.1%，增速明顯超過網購星期一，反映消費者購物時間點持續前移。

Adobe 分析師 Vivek Pandya 表示，「零售商在整個網購周 (Cyber Week) 祭出更具競爭力、且持續性的折扣，迫使消費者提早採購，讓黑色星期五逐漸與 Cyber Monday 並駕齊驅。」

根據調查機構 Numerator 資料，超過半數美國消費者在這五日期間主要或完全透過線上購物，其中亞馬遜最受青睞，獲得 87% 受訪者光顧。相較之下，中國跨境電商 Temu 與 Shein 在美國遭遇小額關稅漏洞於 5 月關閉後受到衝擊，買氣轉弱。

人工智慧 (AI) 相關服務在此次購物潮中扮演重要角色。Adobe 指出，美國零售網站的 AI 導流流量在網購星期一較去年暴增 670%，在黑色星期五更大增 805%，反映消費者逐漸依賴 AI 聊天機器人協助尋找商品與比較價格，涵蓋家電、玩具、精品配飾與電子遊戲等類別。

與此同時，「先買後付」(BNPL) 服務在今年網購星期一創下新高，達 10.3 億美元、年增 4.2%，顯示部分家庭在預算吃緊之際，透過短期分期付款方式紓緩財務壓力。分析師指出，儘管折扣誘因提升了消費意願，但許多美國人仍保持謹慎，避免衝動購物。

全球市場方面，Salesforce(CRM-US) 追蹤 15 億名消費者的交易後指出，今年網購星期一歐洲線上消費成長 7%，略高於美國的 6%，反映歐洲多國去年起啟動降息，支撐區域經濟動能。