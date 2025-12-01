假期出遊遇風雪 美國航班取消激增
鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》報導，美國東北部地區發布冬季風暴警報，正值假期旅遊高峰，多家航空公司周五 (26 日) 被迫大規模取消與延誤航班。航班追蹤網站 FlightAware 數據顯示，截至美東時間中午 12 時 30 分，全美已有 1,139 架航班取消，另有 3,808 架航班延誤。
美國國家氣象局指出，冬季風暴將影響五大湖區、北部中大西洋沿岸以及新英格蘭南部地區，惡劣天候恐持續至周六 (27 日) 上午，對交通運輸造成危險影響。
位於潛在影響範圍內的多座主要機場，包括紐約甘迺迪國際機場 (JFK)、拉瓜迪亞機場(LaGuardia) 以及底特律大都會韋恩縣機場，也透過社群平台 X 提醒旅客，航班可能出現延誤或取消情況，呼籲提前掌握最新資訊。
各大航空公司中，捷藍航空 (JBLU-US) 取消航班數量最多，達 225 架；達美航空 (DAL-US) 緊隨其後，取消 186 架航班。共和航空 (RJET-US) 取消 155 架，美國航空 (AAL-US) 與聯合航空 (UAL-US) 分別取消 96 架與 82 架航班。
美國航空發言人向《路透》表示，已發布旅遊警示，允許受影響旅客在不收取改票費的情況下重新安排航班。捷藍航空、達美航空、共和航空與聯合航空則未立即回應置評請求。
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇