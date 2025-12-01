鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-01 19:00

華爾街傳統上將「聖誕行情」(Santa Claus rally) 視為假期慣例，通常在感恩節後股價上漲，波動性消退，12 月往往表現強勁。然而，策略師們警告，今年的市場表現可能與季節性規律脫節。

傳統投資劇本已失效？策略師：今年可能沒有聖誕行情(圖:shutterstock)

RBC 資本市場衍生性商品策略主管 Amy Wu Silverman 指出，今年沒有一個月的市場行為符合季節性預期。市場動盪頻繁，從 2 月的 DeepSeek 熔毀、4 月川普總統的關稅意外宣布，到數月來對 AI 估值的不安，讓投資人經歷了一場雲霄飛車般的行情。

‌



策略師表示，傳統的投資劇本在今年失效，因為人工智慧 (AI) 引入了過去十年中截然不同的混亂和不確定性，正在實時改變著遊戲規則。這意味著 12 月波動性可能成為主要的市場特徵。

Silverman 表示，投資人正在買入下行保護，選擇權市場的看跌情緒有所增加，她預計市場可能出現另一個波動性坑洞或波動性反彈。

Schwab 資產管理執行長兼投資長 Omar Aguilar 也注意到了潛在的風險，包括政府停擺後宏觀數據抵達的不均勻性，以及部門領導輪動的早期跡象。

他指出，動量交易 (momentum trade) 開始出現鬆綁的跡象。大型科技股近期雖然大幅震盪，但卻同時推動了市場上漲和回檔。因此，經典的 12 月上漲格局不像往常那樣清晰。Aguilar 認為，這次推動市場上行的催化劑機會似乎不強。

儘管聯準會降息的可能性可能扭轉市場情緒，但能否在 12 月發生仍不明確。不過，近期市場對降息的預期出現戲劇性變化。根據 CME FedWatch Tool 數據，市場目前預期 Fed 在 12 月會議結束前降息的機率高達 83%，相較於上周約 30% 的機率大幅提升。Aguilar 表示，降息預期的翻倍可能提供一個有意義的催化劑。

然而，長期而言，更重要的驅動因素將是 AI 投資的回報，以及這些收益能多快在經濟中顯現。華爾街已經將目光轉向更長遠的未來 (12 到 18 個月)，許多策略師仍看好股市走高，有些目標甚至高達 8000 點。這一樂觀展望主要由強勁的企業業績和穩健的 AI 基本面所支撐。

根據 FactSet 數據，S&P 500 公司第三季利潤增長了 13.4%，連續第四季實現兩位數增長，主要由大型科技公司推動。這一增長高於十年平均 (9.5%)，儘管略低於五年平均 (14.9%)。