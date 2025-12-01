鉅亨網編譯段智恆
根據《巴隆周刊》(Barron"s)周五 (26 日) 報導，在歷經一年嚴格關稅與中美貿易不確定性之後，本周影響蘋果 (AAPL-US) 股價的兩大關鍵消息，再度圍繞中國市場與法律戰進展。受相關利多帶動，蘋果股價在耶誕節後的清淡交易中小幅走揚。
路透報導引述中國官方背景研究機構數據指出，今年 11 月中國進口的外國品牌手機 (包含 iPhone) 年增率高達 128%。中國資訊通信研究院 (CAICT) 數據顯示，11 月中國整體手機出貨量年增 1.9%，其中外國品牌手機出貨量達 693 萬支，顯示進口品牌需求明顯回溫。
截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周五盤中股價上漲 0.38%，每股暫報 274.84 美元。本周二耶誕節前一個交易日也上漲 0.5%，為年終行情的一部分。
除了中國銷售數據，法律層面的最新進展同樣為股價帶來支撐。本周稍早，美國華盛頓特區聯邦地方法院法官駁回醫療科技公司 Masimo 提出的請求，未同意其要求美國海關與邊境保護局 (CBP) 阻止 Apple Watch 進口。該裁定被視為蘋果在多年專利糾紛中的一項暫時性勝利。
Masimo 指控蘋果侵犯其血氧感測技術專利，雙方已纏訟多年。《巴隆周刊》已向蘋果與 Masimo 尋求回應。
不過，該案仍未完全落幕。上月，美國加州中區聯邦地方法院陪審團裁定，蘋果確實侵害 Masimo 一項專利，並判賠 Masimo6.34 億美元。Masimo 當時表示，這項裁決是其捍衛創新與智慧財產權的重要勝利。
此外，美國國際貿易委員會 (ITC) 仍在調查，蘋果重新設計的 Apple Watch 是否仍落入 2023 年發布的有限進口禁令範圍，該禁令禁止進口涉及侵權的裝置。
展望年底，蘋果股東仍期待所謂的「耶誕行情」能為股價提供進一步支撐。不過，蘋果今年表現仍落後其他大型科技股，截至周三收盤，蘋果股價 2025 年僅上漲 9%，不及「美股七雄」ETF 同期約 25% 的漲幅。
