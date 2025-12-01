鉅亨網編譯段智恆 2025-12-27 00:43

路透報導引述中國官方背景研究機構數據指出，今年 11 月中國進口的外國品牌手機 (包含 iPhone) 年增率高達 128%。中國資訊通信研究院 (CAICT) 數據顯示，11 月中國整體手機出貨量年增 1.9%，其中外國品牌手機出貨量達 693 萬支，顯示進口品牌需求明顯回溫。

除了中國銷售數據，法律層面的最新進展同樣為股價帶來支撐。本周稍早，美國華盛頓特區聯邦地方法院法官駁回醫療科技公司 Masimo 提出的請求，未同意其要求美國海關與邊境保護局 (CBP) 阻止 Apple Watch 進口。該裁定被視為蘋果在多年專利糾紛中的一項暫時性勝利。

Masimo 指控蘋果侵犯其血氧感測技術專利，雙方已纏訟多年。《巴隆周刊》已向蘋果與 Masimo 尋求回應。

不過，該案仍未完全落幕。上月，美國加州中區聯邦地方法院陪審團裁定，蘋果確實侵害 Masimo 一項專利，並判賠 Masimo6.34 億美元。Masimo 當時表示，這項裁決是其捍衛創新與智慧財產權的重要勝利。

此外，美國國際貿易委員會 (ITC) 仍在調查，蘋果重新設計的 Apple Watch 是否仍落入 2023 年發布的有限進口禁令範圍，該禁令禁止進口涉及侵權的裝置。