諾和諾德減肥新藥試驗傳報捷 股價大漲近5%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-26 02:58

綜合外電周二 (25 日) 報導，諾和諾德 (NVO-US) 公布實驗減重藥 amycretin 中期試驗結果，第二型糖尿病患者 36 周後最多減重 14.5%，且血糖顯著下降。消息激勵股價在截稿前上漲 4.61%，部分收復周一因阿茲海默症試驗失敗的跌幅。

諾和諾德實驗減重藥amycretin中期試驗傳捷報。(圖:Reuters/TPG)

Amycretin 是諾和諾德的次世代減重藥，採用雙重機制，同時作用於腸道荷爾蒙 GLP-1 和胰腺荷爾蒙 amylin 來抑制食慾。禮來 (LLY-US) 和輝瑞 (PFE-US) 收購的新創公司 Metsera 等藥廠也在開發針對 amylin 的藥物。

‌



這項試驗評估 amycretin 每周一次注射和每日口服兩種劑型的療效與安全性，對象為 448 名血糖控制不佳的第二型糖尿病患者。

諾和諾德首席科學官 Martin Holst Lange 表示：「這些數據進一步驗證 amycretin 具有同類最佳的潛力。」

減重與血糖控制效果顯著

試驗結果顯示，使用注射版 amycretin 的患者 36 周後減重最多 14.5%，對照組僅 2.6%。口服版患者則減重最多 10.1%，對照組為 2.5%。

血糖控制方面，89.1% 使用注射版的患者血糖降至糖尿病控制良好的水準，口服版則為 77.6%。

諾和諾德表示，兩種劑型都顯示安全且耐受性良好，副作用主要為輕度至中度的腸胃道不適。今年 1 月公布的早期試驗結果顯示，每周注射版 amycretin 讓過重患者 36 周內減重 22%。

力拚減重藥市場

諾和諾德正努力為其 Wegovy 和 Ozempic 明星藥物布局接班產品。該公司今年經歷艱困一年，包括高層改組、裁員，以及在競標肥胖症新創公司 Metsera 時輸給輝瑞等。

該公司正試圖捍衛其在減重藥市場的地位，但因供應問題、禮來的競爭產品，以及藥局製造的低價替代版本，市場領先優勢已遭侵蝕。

部分分析師認為，在另一款實驗藥物 CagriSema 去年試驗結果不如預期後，amycretin 是諾和諾德研發管線中最具潛力的資產。