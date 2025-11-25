使用率降、ETF賣壓加劇 德銀：兩大逆風讓比特幣回升更困難
鉅亨網編譯王貞懿
根據《商業內幕》周二 (25 日) 報導，德意志銀行 (DB-US) 警告，比特幣近期從歷史高點下跌逾 30%，這次回檔將比過往更難復原。該行分析師指出兩大關鍵差異：加密貨幣採用率下滑，以及機構投資人透過 ETF 持有形成的流動性緊縮與賣壓惡性循環。
德意志銀行分析師周一表示，比特幣目前的回檔與過往崩盤截然不同。該行指出，過往崩盤主要由散戶投機驅動，但這次下跌發生在機構大量參與、政策變化和全球總體趨勢的背景下，使得復原難度更高。
採用率停滯成隱憂
第一個關鍵差異是使用率正在下滑。根據該行數據，加密貨幣在散戶交易者中的使用率已從今夏的 17% 降至 15%。由於使用範圍持續擴大是支撐比特幣多頭論點的基本驅動力，這項數據下滑格外值得關注。
分析師 Marion Laboure 周一指出，比特幣的價值很大程度取決於人們是否相信它、是否持續使用它。這次修正期間，隨著市場信心動搖，賣壓加重了價格跌勢。
ETF 成雙面刃
第二個原因是機構投資人透過 ETF 持有比特幣。首批比特幣 ETF 在 2024 年 1 月獲批後，引發比特幣大漲 600%。但這次回檔，是 ETF 上市以來，比特幣首次重挫逾 30%。
德意志銀行指出，機構參與過去推升漲勢，如今卻成為雙面刃。當市場下跌時，ETF 賣壓加劇，進一步壓縮流動性，形成惡性循環，讓比特幣更難從跌勢中復原。
Laboure 表示，比特幣能否在這次修正後穩定下來仍不確定。她認為，未來監管更明確和穩定幣的普及，可能有助改善市場流動性、提振機構信心。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇