使用率降、ETF賣壓加劇 德銀：兩大逆風讓比特幣回升更困難

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-25 22:25

根據《商業內幕》周二 (25 日) 報導，德意志銀行 (DB-US) 警告，比特幣近期從歷史高點下跌逾 30%，這次回檔將比過往更難復原。該行分析師指出兩大關鍵差異：加密貨幣採用率下滑，以及機構投資人透過 ETF 持有形成的流動性緊縮與賣壓惡性循環。

德意志銀行指出，加密貨幣使用率下滑與ETF賣壓讓比特幣復原更困難。(圖:Shutterstock)

採用率停滯成隱憂

第一個關鍵差異是使用率正在下滑。根據該行數據，加密貨幣在散戶交易者中的使用率已從今夏的 17% 降至 15%。由於使用範圍持續擴大是支撐比特幣多頭論點的基本驅動力，這項數據下滑格外值得關注。

分析師 Marion Laboure 周一指出，比特幣的價值很大程度取決於人們是否相信它、是否持續使用它。這次修正期間，隨著市場信心動搖，賣壓加重了價格跌勢。

ETF 成雙面刃

第二個原因是機構投資人透過 ETF 持有比特幣。首批比特幣 ETF 在 2024 年 1 月獲批後，引發比特幣大漲 600%。但這次回檔，是 ETF 上市以來，比特幣首次重挫逾 30%。