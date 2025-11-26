鉅亨網編譯段智恆 2025-11-26 02:00

人工智慧 (AI) 伺服器製造商慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise) 周二 (25 日) 表示，公司取得美國國防部轄下作戰支援單位的一筆價值 93.1 億美元的雲端服務合約，將為其資料中心提供相關雲端架構與運算能力。截稿前，慧與科技 (HPE-US) 周二盤中股價上漲 1.42%，每股暫報 21.39 美元。

近10億美元大單！慧與科技拿下美國防部雲端專案(圖：REUTERS/TPG)

報導指出，美國總統川普已下令國防部未來將更名為「戰爭部」(Department of War)，此變更仍需經國會批准。

根據慧與科技說法，該項雲端合約旨在協助國防部打造更高效的雲端運算環境，以改善「作戰人員」(Warfighters) 的任務成果。外電指出，這筆合約凸顯美國政府在基礎設施現代化進程中，對慧與科技雲端能力的信任，並反映聯邦政府正加速投入 AI 與雲端技術，與產業主要供應商持續簽訂大型合約。

就在前一天，電子商務巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 也宣布，將投資最多 500 億美元，用於提升 AWS 面向美國政府客戶的 AI 與超級運算能力。