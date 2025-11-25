摩根大通警告供需失衡 布蘭特原油2027年底恐腰斬、跌至30美元

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-25 21:44

根據《商業內幕》周二 (25 日) 報導，油價今年表現疲軟，已下跌約 15%，但摩根大通 (JPM-US) 最新預測顯示，未來兩年對原油生產商來說可能更加艱困，布蘭特原油 2027 年底恐砍半至 30 美元出頭。

小摩警告，布蘭特原油價格2027年底恐跌至30美元出頭。

摩根大通分析師 Natasha Kaneva 預期，在供給持續快速增加的情況下，將出現結構性失衡，持續壓抑油價。她表示，雖然需求持續超出預期，但供給成長速度卻超過需求成長的兩倍以上，主要來自非 OPEC + 生產國，特別是美洲，而美國是其中最大的生產國之一。

Kaneva 預測，布蘭特原油價格 2026 年可能跌破每桶 60 美元，第四季降至 50 美元出頭。2027 年展望更糟，隨著供給過剩加劇，平均價格將降至 42 美元，年底滑落至 30 美元區間。

供給過剩預期將在 2026 年達到每日 280 萬桶，2027 年僅小幅降至每日 270 萬桶，除非政府選擇介入。但考慮到美國總統川普支持石油開採的立場，這種可能性不高。