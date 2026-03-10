鉅亨網編譯許家華 2026-03-11 07:00

以色列外交部長 Gideon Saar 週二 (10 日) 表示，以色列與伊朗之間的戰爭將持續到以色列與美國認為「時機成熟」才會結束，並未提供具體停戰時間表。此番表態顯示儘管各界關注衝突何時落幕，但戰事短期內仍難以畫下句點。

自 11 天前美國與以色列對伊朗發動空襲以來，中東局勢迅速升級。德黑蘭對此在區域內展開報復行動，使衝突擴散至多個地區。戰火目前也蔓延至黎巴嫩，以色列軍隊正與真主黨交戰。

‌



Saar 在耶路撒冷與德國外長 Johann Wadephul 共同出席記者會時表示，以色列已在削弱伊朗核計畫與彈道飛彈能力方面取得重大成果，未來在適當時機將與美國協商結束戰爭的條件。他表示：「我們將持續戰鬥，直到我們與合作夥伴認為現在是停止的合適時刻。」

以色列政府表示，軍事行動的目標是摧毀伊朗的核武與彈道飛彈計畫，同時創造條件讓伊朗人民有機會推翻現行的神權統治。

對於戰爭何時結束，美國政府近期釋出互相矛盾的訊號。Saar 週二提到，美國總統川普前一天表示戰爭不會在本週結束，但同時也稱衝突「可能很快結束」。與川普不同，Saar 並未提出任何時間表，但強調以色列並不尋求無止境的戰爭。

以色列軍方週二表示，已在德黑蘭發動新一輪空襲，打擊其所稱的「恐怖政權目標」。同時軍方也通報伊朗向以色列發射飛彈，顯示德黑蘭仍保有對以色列發動攻擊的能力。

在回答媒體關於戰爭如何結束的提問時，Saar 表示，以色列希望長期消除伊朗對以色列構成的生存威脅。他指出，當前局勢可能為伊朗人民「重新獲得自由」創造條件，但也承認這未必會在戰爭期間實現，可能發生在衝突之後。

Saar 同時表示，以色列不應滿足於「部分成果」，並形容伊朗新任最高領袖 Mojtaba Khamenei 為極端分子。Mojtaba Khamenei 是已故最高領袖哈米尼 (Ali Khamenei) 之子，後者在戰爭首日遭以色列軍方擊斃後，由其接任領導地位。

德國總理 Friedrich Merz 稍早在柏林表示，目前看來並沒有快速結束戰爭的明確計畫。

德國外長 Johann Wadephul 則成為戰爭爆發以來首位公開訪問以色列的高級外國官員。他表示，相信以色列與華府仍對外交途徑持開放態度，並可能透過外交方式終結戰爭。

不過 Wadephul 指出，任何外交解決方案都必須包括伊朗對核計畫與飛彈計畫作出承諾，同時停止支持區域內的武裝組織，而這些條件目前德黑蘭尚未準備接受。

Saar 也呼籲國際社會在外交上孤立伊朗，並敦促其他國家與德黑蘭斷絕外交關係。

以色列官員長期警告伊朗構成生存威脅。今年 6 月，以色列對伊朗發動突襲，引發為期 12 天的戰爭。衝突在美國加入軍事行動並轟炸多處伊朗核設施後迅速升級。