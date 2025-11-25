鉅亨網新聞中心 2025-11-25 10:23

2025 年美股氣勢如虹，屢屢改寫歷史高點。隨著進入第四季，市場普遍看好傳統旺季行情將延續。法人指出，在 AI 投資熱潮、聯準會啟動降息、企業獲利強勁等多重利多支撐下，年底行情可期，不過仍須留意估值偏高與經濟放緩等潛在風險。

美股旺季行情啟動！專家示警估值過高、AI恐成雙面刃

歷史經驗：第四季最旺、漲勢集中 12 月

根據美銀（Bank of America）統計，自 1928 年以來，標普 500 指數在第四季的平均漲幅達 2.9%，為全年表現最佳季度。若前三季上漲，第四季續漲機率高達九成；若 9 月創高，續漲機率更可突破九成，堪稱「投資人最期待的季度」。

由於年終獎金入市、稅務調整與節慶消費熱潮推動，漲勢常集中於 11 至 12 月。若再加上 AI 熱潮與 Fed 降息循環啟動，市場普遍預期多頭可望延續至明年初。

四大利多助攻 AI 與降息成最大推力

展望後市，美股具備四大支撐動能，為行情提供堅實後盾：

一是，企業獲利持續強勁。截至 10 月中下旬，已公布第三季財報的標普 500 成分股中，約 87% 優於市場預期，同時分析師對後續季度也給予正面展望，反映企業基本面穩健。

二是美國經濟維持韌性：美國第二季 GDP 年增 3.8%，扭轉首季負成長，主要受消費支出推升；就業市場雖略有放緩但未失控，呈現溫和軟著陸態勢。

三是聯準會啟動降息循環：聯準會已於 9 月與 10 月各降息 1 碼，市場預期年底前仍有進一步降息的可能。根據芝商所（CME）FedWatch 工具顯示（截至 11 月 6 日），市場預估年底再降息 1 碼的機率超過 60%，顯示資金環境正逐步轉向寬鬆，有助支撐股市表現。

四是 AI 投資熱潮延續：生成式 AI 推升企業資本支出，應用並擴散至金融、醫療與工業領域，同時大型科技企業持續上修資本支出規模，顯示 AI 成長趨勢不減。貝萊德（BlackRock）預估，2025 至 2030 年間，美國 AI 基建投資將達 5 兆美元，成為經濟新引擎。

AI 熱度不減 估值高漲藏修正隱憂

然而，在多頭行情之下，市場對「估值過高」的疑慮也逐漸浮現。根據 LSEG Datastream 統計，標普 500 指數未來 12 個月本益比已攀升至 23 倍，創近五年新高，科技類股更高達 30 倍，超越長期均值 21.4 倍。同時，美股選擇權市場的多頭部位創下四年新高，且集中於 AI 概念股，令部分專家擔憂過度追逐 AI 題材恐引發短線修正風險。

高盛執行長 David Solomon 指出，AI 熱潮推升市場估值脫離基本面，未來 12 至 24 個月美股恐出現 10% 至 15% 修正。他認為資金湧入 AI 的現象與 2000 年網路泡沫相似，部分投資恐難帶來實際報酬。他並非否認 AI 的長期價值，而是提醒市場須在熱潮中保持理性，避免盲目追高。

摩根大通執行長 Jamie Dimon 也示警，未來兩年美股不排除「重大修正」的可能；IMF 總裁 Kristalina Georgieva 更指出，全球股市評價偏高恐成經濟隱憂。

不過，也有機構持正面看法，認為這波 AI 行情由企業獲利與實質需求驅動，與 2000 年泡沫不同，並非單純投機炒作，且 AI 熱潮仍由少數龍頭企業主導。B. Riley Wealth 市場策略師 Art Hogan 認為，如今推動 AI 革命的企業多具成熟商業模式與穩定獲利能力，即便估值偏高，仍屬合理範圍。

AI 長線趨勢不變 短線修正反成良機

若 AI 題材短線修正，市場可能出現板塊輪動，資金轉向防禦型產業或具穩定獲利的企業，部分高估值 AI 股則可能面臨較大回調，創投資金也可能收縮。然而，長期來看，AI 產業仍具強勁動能，其所帶動的資料中心、晶片與運算需求持續擴張，將成為推動全球生產力與經濟成長的核心引擎，對長線投資人而言，修正或許反成布局良機。

市場若出現修正，將有助資金回歸基本面，促使企業重視獲利能力與永續經營，而非依賴題材炒作撐高股價。當 AI 估值回歸理性後，市場結構將更健康，具實質獲利與技術優勢的科技巨頭，如輝達、微軟、亞馬遜將成最大受益者。因此，投資人宜聚焦能落實 AI 商業化、展現實質投資報酬的公司，避免盲目追高。未來應密切關注企業財報中的 AI 營收貢獻、資本支出報酬率及能源供應鏈壓力，以掌握 AI 浪潮下的真實投資價值。

高估值下怎麼投？逢震盪找機會、善用選擇權控風險

整體而言，美股多頭基調未變，降息循環、企業獲利回升及 AI 成長題材仍支撐指數續攻。不過，高估值、政策轉折與地緣政治等不確定因素，可能加劇短線波動。法人建議，投資人應「樂觀中帶謹慎」，在震盪中尋找穩健布局機會。

在策略上，建議採分散配置原則：核心資產可聚焦基本面穩健的科技、金融、工業與醫療板塊；防禦性配置則搭配債券與現金，降低市場波動風險。若看好 AI 長期成長趨勢，可透過定期定額布局，把握長線產業契機。

同時，亦可善用美股指期貨或選擇權來靈活應對波動，進行部位調整或風險管理。市場不乏這類產品，不過以流動性來講，芝商所（CME）推出的微型美股指選擇權（Micro E-mini Options）就比較受投資人歡迎。該產品涵蓋標普 500 與那斯達克 100 指數期貨，合約規模僅為標準 E-mini 的十分之一，期貨乘數分別為 5 美元與 2 美元，讓投資人以更低資金門檻，精準掌握美股大盤行情。

此類微型選擇權主打「小合約、低門檻、高彈性」，可靈活進行單邊避險、跨期套利或價差策略，成為市場熱門工具。2025 年以來，微型美股指選擇權每日平均成交量達 3.3 萬口，年增約 6%，顯示交易熱度穩步上升（見下圖）。

目前產品已涵蓋週一至週四短天期選擇權，搭配週五、月末與季度期權，形成完整週期結構，提供更靈活的操作空間。合約採現金結算，美式與歐式行權兼具，交易時間幾乎全天候，並可與 E-mini 選擇權以 10：1 比例對沖，及享有保證金抵銷。到期時，價內選擇權自動履約，依期貨最後 30 秒成交量加權平均價結算。