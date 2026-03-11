鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-11 11:20

《MarketWatch》報導，在經歷一段低迷後，軟體類股近期顯現反彈動能，為不被人工智慧 (AI) 衝擊疑慮影響的投資人帶來新的投資機會。

追蹤軟體股表現的 iShares 擴展科技軟體類股 ETF(IGV-US) 自 2 月低點以來已上漲 14%。DataTrek 共同創辦人 Jessica Rabe 表示，這是一場「令人意外的反彈」，因為同期標普 500 指數表現大致持平。不過，今年以來該 ETF 仍下跌約 19%，反映市場對 AI 可能取代部分軟體業務的擔憂，而標普 500 指數今年僅下跌約 1%。

D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 表示，相較幾個月前，投資人如今對 AI 如何影響軟體產業有了更「全面的理解」。他指出，有幾檔具備高成長潛力且估值具吸引力的軟體股值得關注。

今年以來，Box 股價已下跌近 25%，而 LiveRamp 則上漲約 1%。Luria 預期，這兩檔股票未來表現將優於整體市場與軟體同業，因為兩家公司目前的「股價 / 自由現金流」倍數均低於歷史水準與產業平均。

例如周二，Box 股價約為未來 12 個月預估自由現金流的 9 倍，而 iShares 擴展科技軟體類股 ETF 約為 28 倍。此外，Box 目前估值也低於其過去五年平均約 15 倍的水準。

Luria 也點出一些屬於「合理價格的成長股」軟體公司，包括 Dynatrace(DT-US) 與 ServiceNow(NOW-US)。根據道瓊市場數據，Dynatrace 股價目前約為未來 12 個月預估自由現金流的 19 倍，而 ServiceNow 約為 23 倍。

FactSet 預估，Dynatrace 與 ServiceNow 在 2026 年營收成長率將分別達到約 16% 與 21%，而 IGV 成分股整體共識預估成長率僅約 4%。

至於估值較高的成長股，Luria 看好 Snowflake(SNOW-US)、Datadog(DDOG-US) 與 Shopif(SHOP-US)。FactSet 追蹤的分析師預計，這三家公司在下一個年度的營收成長率將分別約為 27%、20% 與 19%。不過 Luria 表示，他預期 Datadog 今年的營收成長率可達 30%。

Luria 認為，投資人對軟體股情緒轉佳的一個原因，是市場對財報的反應開始改善。他指出，在本輪財報季初期，即使部分軟體公司公布「極為亮眼」的財報，投資人仍因過度擔憂 AI 衝擊而拋售股票。