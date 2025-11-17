ASML回應荷蘭接管安世半導體：短期業務不受影響、危機高峰已過
鉅亨網編譯莊閔棻
荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML-US) 執行長 Christophe Fouquet 近日表示，荷蘭政府接管中國資金背景的半導體企業聞泰科技 (600745-CN) 旗下安世半導體 (Nexperia) 一事，雖引發荷蘭與中國之間的緊張關係，但艾司摩爾的業務未受到影響。
根據《路透》報導， Fouquet 在接受荷蘭電視台訪問時表示：「這在短期內不會影響我們的業務。」他並補充指出，他相信這場危機最糟的時期已經過去了。
引發爭議的核心在於，荷蘭政府以「關鍵技術外流疑慮」為由，強制接管安世半導體歐洲業務，導致其與中國工廠之間出現對立，並造成汽車產業所仰賴的重要晶片供應受阻。
Fouquet 認為，在這類問題上，最重要的是在事情升級之前，就先坐下來好好談，但這次的情況卻反了過來，即各方並沒有先溝通好，而是先發生了升級，導致現在的衝突與緊張。
不過，預計荷蘭代表團將於下週前往中國進行進一步諮詢。
