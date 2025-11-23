聯電45周年家庭日 洪嘉聰：在三領域持續推進

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-23 10:01

聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (22) 日於台中洲際棒球場舉辦 45 周年家庭日，以「聯電 45，齊心出擊」為主題，董事長洪嘉聰除感謝同仁努力及家屬的支持，也表示面對未來的市場變化，聯電會持續在半導體特殊製程技術領域、客戶服務與永續經營向前推進，建立更具彈性與韌性的組織環境，並將營運成果分享給全體同仁。

聯電今日舉辦家庭日。(圖：聯電提供)

聯電今家庭日活動在聯電董事長洪嘉聰與兩位共同總經理簡山傑、王石的帶領下，開啟 45 周年家庭日的序幕。

聯電也邀請員工及眷屬齊聚同樂，首度集結竹科、南科全體同仁共同舉辦，並透過區隊進場、趣味競賽、闖關活動及公益攤位等多元內容，展現聯電堅實的團隊凝聚力與向心力。