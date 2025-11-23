search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

聯電45周年家庭日 洪嘉聰：在三領域持續推進

鉅亨網記者魏志豪 台北

聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (22) 日於台中洲際棒球場舉辦 45 周年家庭日，以「聯電 45，齊心出擊」為主題，董事長洪嘉聰除感謝同仁努力及家屬的支持，也表示面對未來的市場變化，聯電會持續在半導體特殊製程技術領域、客戶服務與永續經營向前推進，建立更具彈性與韌性的組織環境，並將營運成果分享給全體同仁。

cover image of news article
聯電今日舉辦家庭日。(圖：聯電提供)

聯電今家庭日活動在聯電董事長洪嘉聰與兩位共同總經理簡山傑、王石的帶領下，開啟 45 周年家庭日的序幕。


聯電也邀請員工及眷屬齊聚同樂，首度集結竹科、南科全體同仁共同舉辦，並透過區隊進場、趣味競賽、闖關活動及公益攤位等多元內容，展現聯電堅實的團隊凝聚力與向心力。

聯電今年家庭日以棒球為核心元素，特別邀請中信兄弟啦啦隊人氣成員峮峮、邊荷律帶來活力四射的開場表演，炒熱全場氣氛；現場亦規劃「小小棒球選手訓練營」，邀請聯電科技文教基金會長期支持的東石高中棒球隊擔任助教，帶領同仁的孩子體驗運動樂趣。活動中更設置美食市集與公益攤位，內容豐富多元，讓員工及眷屬度過充滿歡笑的一天。


文章標籤

聯電特殊製程家庭日

相關行情

台股首頁我要存股
聯電45+0.78%
聯電 ADR7.155+0.49%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛突破

偏強
聯電

46.67%

勝率

#波段上揚股

偏強
聯電

46.67%

勝率

#當沖高手_強

偏強
聯電

46.67%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
聯電

46.67%

勝率

#低檔佈局訊號

偏強
聯電

46.67%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty