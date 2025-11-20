橋水創辦人達里歐：AI投資正形成泡沫 但不用急著賣股票

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-20 23:36

據《CNBC》周四 (20 日) 報導，橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 表示，儘管 AI 的巨額投資正形成泡沫，但投資人無需急於拋售，因為泡沫尚未出現遭刺破的跡象。他建議透過黃金等資產分散風險。

達里歐警告AI支出正在形成市場泡沫，但認為投資人不必急於拋售。(圖:Reuters/TPG)

達里歐在《CNBC》節目「Squawk Box」上指出：「不要只因為有泡沫就賣出。但從歷史相關性來看，處於這個區域時，未來十年的回報率會非常低。」

他發表評論的同時，AI 風向球輝達 (NVDA-US) 周四因財報與展望優於預期而大漲逾 5%。輝達執行長黃仁勳周三更在法說會上否認泡沫疑慮，表示「我們看到的情況截然不同」。

輝達的漲勢讓華爾街似乎暫時擺脫近期對 AI 交易走弱的擔憂。在 AI 熱潮帶動下，科技股比重較高的那斯達克綜合指數今年來已上漲近 17%。

達里歐認為，雖然泡沫正在形成，但也需要某種因素來刺破它。而刺破因素不太可能是更緊縮的貨幣政策，反而可能是更高的財富稅。

「情況很清楚，我們正處於泡沫區域，但還沒出現刺破泡沫的因素。」他說。