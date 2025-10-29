達里歐示警：股市漲幅8成靠科技股 聯準會不收緊泡沫恐繼續吹大

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-29 03:12

根據《CNBC》周二 (28 日) 報導，橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 示警，美國大型科技股在 AI 浪潮下正在形成泡沫，但在聯準會扭轉當前寬鬆政策前，泡沫可能還不會被戳破。

達里歐警告，聯準會持續寬鬆政策恐讓AI泡沫持續。(圖:Shutterstock)

達里歐在沙烏地阿拉伯未來投資倡議論壇上表示，市場充斥大量泡沫跡象，但泡沫通常要等到貨幣政策緊縮才會破滅，而目前更可能降息而非升息。

這位避險基金巨頭使用個人的「泡沫指標」，目前處於相對高位。近幾個月，越來越多知名市場人士警告 AI 支出可能形成泡沫。

市場認為，聯準會本周將宣布今年第二度降息，且越來越多投資人押注央行 12 月將再次降息。

達里歐指出，除了 AI 相關股票，整體市場表現「相對疲弱」，80% 漲幅集中在科技巨頭，這意味著經濟呈現「雙軌」趨勢，部分領域疲弱導致利率放鬆，同時其他地方形成泡沫。

他說，貨幣政策無法同時照顧這兩端的分歧，因此泡沫更可能持續。達里歐表示，結果可能類似 1998 年至 1999 年，或 1927 年至 1928 年的情況。