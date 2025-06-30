鉅亨網新聞中心 2025-06-30 16:20

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在美國國會推動川普「大而美法案」通過之際，全球最大對沖基金橋水基金創辦人達里歐再次對不斷增加的美國債務表達擔憂，並將其比喻為迫在眉睫的「財政心臟病」。

一勸再勸！達里歐：美債就像動脈硬塊 「財政心臟病」隨時爆發。(圖:shutterstock)

達里歐近期在紐約的一次活動上對美國政府無法控制的赤字提出了警告，他將償債狀況比喻為脈硬塊堆積，可能會阻礙其它消費。

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他指出，美國政府今年的收入預計約為 5 兆美元，而支出預計將達到 7 兆

美元。這將使國家赤字增加 2 兆美元，另外還需要 1 兆美元用於支付債務利息。

他建議，美國需要透過削減支出、增加稅收和降低利率等措施，將預算赤字從佔 GDP 的 6.5% 降至 3%。然而，他承認，執行這些解決方案可能會很困難，而且存在爭議。

達里歐表示，在接下來的一年裡，美國政府須出售約 12 兆美元公債，其用途包括支付 1 兆美元的利息、為 9 兆美元的到期債務進行再融資、還有 2 兆美元用於應對赤字。

他警告稱，在經濟衰退的情況下，債務危機可能會加劇，因為政府借貸通常會在經濟衰退期間激增。

達里歐建議投資者對沖通膨並分散資產，以保護其投資組合免受國家債務和赤字不斷增加的不利影響。

達里歐主張將通膨保值債券（TIPS）、黃金和適量的比特幣作為明智的投資選擇。他說，「目前你能得到的最安全的投資是通膨保值債券。扣除通膨因素，你將獲得略高於 2% 的實際回報。」