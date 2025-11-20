〈財報〉電商強勢帶動！沃爾瑪Q3報喜 再度上調全年展望

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-20 22:00

綜合外媒周四 (20 日) 報導，美國零售巨擘沃爾瑪 (WMT-US) 公布財政第三季 (截至 10/31) 財報，受惠於電商強勢成長、高收入客群持續湧入，以及部分基本消費品需求上升，該季營收與獲利皆優於市場預期。此外，沃爾瑪再度上調全年營收與獲利預測，並宣布將於 12 月 9 日把股票從紐約證交所轉掛至那斯達克，象徵公司朝「科技驅動」方向更進一步。

電商爆發、高收入客湧入 推動第 Q3 業績

根據財報，沃爾瑪第三季營收達 1,795 億美元，高於分析師預估的 1,774 億美元；調整後每股盈餘為 0.62 美元，同樣優於預期的 0.60 美元。公司淨利達 61.4 億美元，較去年同期的 45.8 億美元明顯增加。

同店銷售方面，美國沃爾瑪門市 (不含燃料) 年增 4.5%，高於市場預期的 4%；山姆會員店 (Sam’s Club) 同店銷售則增加 3.8%。美國電商表現亮眼，成長 28%；全球電商則成長 27%，主要受益於「門市出貨」的快速配送、廣告與第三方市場銷售增加。

受訪的沃爾瑪財務長芮尼 (John David Rainey) 表示，消費者整體習慣並未突然轉變，但買氣呈選擇性，並偏好折扣商品。沃爾瑪在所有收入區間的客群均持續成長，但「高收入族群的增幅最明顯」。過去一年中，年收入逾 10 萬美元家庭占沃爾瑪成長來源約三分之二。

芮尼指出，沃爾瑪 95% 的美國家庭已能在三小時內收到門市出貨的配送訂單，快速配送相關收入年增 70%。沃爾瑪的訂閱服務 Walmart + 也成為推升高收入客群的重要動能。

上調全年銷售與獲利預期 並將轉掛那斯達克

沃爾瑪上修全年預期，預估全年淨銷售將成長 4.8% 至 5.1%，高於先前預估的 3.75% 至 4.75%；全年調整後每股盈餘上看 2.58 至 2.63 美元，也略高於前次預測的 2.52 至 2.62 美元。

該公司同時宣布將於 12 月 9 日把股票上市地從紐約證交所轉換至那斯達克。財務長芮尼表示，這項轉掛決定與沃爾瑪「以科技驅動的長期策略」一致，並反映其在人工智慧 (AI)、搜尋、廣告與庫存管理等領域的布局深化。

外媒指出，沃爾瑪約有一半的獲利成長已來自廣告營收、第三方市場銷售及會員費收入，而非傳統零售商品。第三季全球廣告業務 (含去年收購的 Vizio) 年增 53%，美國廣告部門 Walmart Connect 年增 33%。

消費環境分化明顯 沃爾瑪受惠「價值尋求」客群

高通膨壓力與就業市場降溫，使美國許多家庭面臨財務壓力。沃爾瑪指出，今年稍早政府停發「補充營養援助計畫」(SNAP) 福利期間，低收入客群在快速配送商品上短暫減少消費，但在福利恢復後已逐步回穩。

沃爾瑪指出，美國消費呈現明顯分化：目標百貨 (TGT-US)、家得寶(HD-US) 與勞氏 (Lowe’s)(LOW-US) 本周皆下修全年展望，反映大件商品買氣疲弱；但 T.J. Maxx 母公司 TJX 上調預測，顯示「價值導向型」消費仍強。

在此背景下，沃爾瑪持續吸引跨收入層級的客群。芮尼說，沃爾瑪正以「具競爭力的價格」迎接假期銷售季，目前展望「保持樂觀」。