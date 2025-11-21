鉅亨網編譯段智恆 2025-11-21 00:30

在生成式人工智慧 (AI) 強勢改寫商業版圖之際，私募公司影響力迅速攀升，迫使華爾街重畫研究服務的邊界。《彭博》周四 (20 日) 報導，隨著 OpenAI 等未上市企業在全球市場的影響力不斷擴大，多家大型投行正加速布局私募公司研究業務，試圖彌補傳統公開市場研究的限制。

OpenAI時代來臨！華爾街研究版圖大洗牌 私募市場成新戰場(圖：REUTERS/TPG)

花旗美國股票研究主管 Anne Malone 表示：「客戶的需求極大。」花旗已延攬前 Balyasny 資深分析師 Heath Terry 領導私募科技領域的研究。Malone 說：「所有人都想知道私募公司狀況，不論是為了投資，或是因為它們可能衝擊你現在的部位。」

這股擴張來得並不容易，包括如何與專門研究機構競爭，以及如何打造可獲利的商業模式等挑戰，都讓投行必須重新思考研究定位。但隨著越來越多企業延後上市時程、私募規模迅速膨脹，市場普遍認為私募研究已成為賣方研究部門的必要升級。

私募估值巨大、AI 熱潮推升：兩大理由讓研究團隊動起來

PitchBook 統計顯示，全球估值超過 10 億美元的獨角獸企業已逼近 1,600 家，總估值達 6.5 兆美元，較去年底大增 22%。其中 OpenAI 與馬斯克旗下的 SpaceX 若上市，估值甚至可躋身標普 500 成分股前 25 大。

Malone 說：「這些私募公司已大到無法被忽視，不僅有投資價值，也可能威脅你手上的投資。」

花旗除負責 AI 主題的 Terry 外，也將要求各產業分析師同步研究其領域中的私募關鍵企業，並鎖定約百家最具影響力的名單，在其動作與市場高度相關時發布報告。

摩根大通全球研究主管 Hussein Malik 表示：「我們的報告讀者大多是公開市場投資人。他們明確的回饋是：這些私募企業對他們追蹤的上市公司非常重要。」

投行全力搶進：從資料、訪談到企業接觸

在整體賣方研究預算縮減、被動投資崛起、上市公司數量下滑的壓力下，私募研究被視為少數具成長潛力的領域。惟投行仍須與顧問龍頭如麥肯錫、Bain，以及與專家撮合平台如 GLG 等競爭。

牛津大學教授 Ludovic Phalippou 警告：「缺乏公開資訊和標準化指標，研究成果很容易變成講故事或企業行銷。賣方分析師必須證明自己能提供增量價值，而不是重複管理層的說詞。」

為了避免流於空泛，投行正透過更深入的資料與實地調查來強化研究：巴克萊 (BCS-US) 分析 Shein 時採用自家信用卡資料；摩根大通研究 Plaid 時引用十多個第三方平台的客戶與專家意見；摩根士丹利 (MS-US) 的 Neuralink 報告包含創辦人與競爭者訪談。

此外，企業接觸 (Corporate Access) 也成為競爭重點。花旗的 TMT 年會今年有 47 家私募企業參加，較去年翻倍；摩根士丹利的 Spark 會議則有 85 家科技公司出席；巴克萊去年協助投資人接觸 966 家私募企業，今年前九月也達近 900 家。

巴克萊全球研究主管 Bradley Rogoff 說：「客戶不只想聽我們形容這些企業的重要性，他們想直接聽企業本身為什麼能搶占市場。」

「這是更難的研究」：AI 取代不了的最後防線？

儘管投入增加，投行在私募研究的人力仍十分有限，大多依靠原有上市公司分析師兼任。Sheffield Haworth 招募主管 Daniel Smith 表示：「目前私募重點公司多半仍由傳統公開市場分析師負責研究，公私市場界線正在模糊。」

分析師也必須適應截然不同的研究型態。花旗的 Malone 說：「這難得多。你得自己拼湊資訊，完全不像公開公司檔案那樣有架構。」

外界認為，這類高度依賴人際訪談、產業關係與非標準化資料的研究，將成為分析師抵禦生成式 AI 的防線之一——這些工作相較於模型化研究更難被機器取代。