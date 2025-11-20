超微攜手STRADVISION 加速自動駕駛發展

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-20 18:52

超微 (AMD-US) 今 (20) 日宣布攜手韓國 ADAS 軟體業者 STRADVISION，將 STRADVISION MultiVision 感知軟體在第 2 代 AMD Versal AI Edge 系列 VEK385 平台上運行，共同推進汽車感知技術的發展，並在 CES 2026 發表。

AMD示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

超微表示，雙方技術合作，將展示高效能、高能效算力與先進 AI 感知技術，從現今的駕駛輔助擴展至未來的免手控駕駛體驗。

超微認為，在邁向軟體定義行動的浪潮中，AI 驅動的視覺感知已成為汽車智慧的核心。車輛能夠準確、高效、即時感知周圍環境的能力，決定汽車自動駕駛技術的發展潛力與安全性。

超微透過結合 STRADVISION 經過量產驗證的視覺導向 SVNet 與 MultiVision 軟體堆疊，以及第 2 代 AMD Versal AI Edge 自行調適 SoC 具備確定性、低延遲的運算架構，在不重新設計整體電子架構的前提下，實現從 L2 級輔助駕駛到 L3 級自動駕駛的升級。

超微指出，採用車規等級封裝的底層硬體可提供高達 185 INT8 TOPS 或 370 MX6 TFLOPS 的算力，適合必須在效能、散熱與安全性之間取得平衡的感測器密集型感知工作負載。

此次合作不僅是一項業界首創的技術展示，更是多年合作關係的成果，展現雙方在打造對現代 SoC 架構進行最佳化的可擴展感知軟體方面的共同願景，雙方正攜手打造一個支援集中式運算與區域控制的平台，讓 AI 效能得以隨著軟體發展持續提升，而非受其限制。