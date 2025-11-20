鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-20 10:30

為期兩天的花旗集團 (C-US)中國高峰會上周五 (14 日) 在上海落幕，會上圍繞「十五五」計畫開局之年的經濟前景展開深入探討，花旗亦發布 2026 年中國經濟展望報告，指出作為經濟轉型關鍵窗口，中國明年將維持「5% 左右」的成長目標，實際基準預測為 4.7%，並詳解政策路徑與結構轉型方向。

4.7%！花旗看2026年中國經濟：「穩」字當頭 必須解決房地產、消費兩大弱項（圖：Shutterstock）

短期成長方面，花旗中國首席經濟學家余向榮表示，今年前三季 5.2% 經濟成長率為全年 5% 目標奠定基礎，明年雖挑戰猶存，但政策托底將支撐目標實現。

值得注意的是，花旗對 2026 年 GDP 的基準預測略低於官方目標，為 4.7%，既體現穩增長的決心，也反映對房地產持續拖累、外部不確定性等現實挑戰的審慎評估。這種「目標穩預期、預測顯務實」的差異，傳遞出政策層與市場機構對經濟運作的清醒認知。

宏觀政策上，花旗預估明年將延續「財政主導、貨幣協同」組合拳，財政政策維持擴張性，一般公共預算赤字率擬定為中國經濟的 4%，超長期特別國債額度增至人民幣 1.6 兆元，較 2025 年多 3000 億元，地方政府專款維持 4.9 兆元。廣義財政赤字規模恐達 11.8 兆元，相當於 GDP 的 7.9%，資金將兼顧「兩重兩新」(重大工程、重點項目、新型基礎設施、新能源) 與地方化債，平衡發展與風險。貨幣政策則溫和寬鬆，明年料將降息 20 個基點、降準 50 個基點，但受銀行淨利差降至 1.4% 歷史低點制約，政策空間有限，未來調節將更重精準可持續。

經濟轉型主線方面，花旗將「十五五」計畫提煉為兩大核心，科技自立自強與供需再平衡。科技領域，外部挑戰倒逼新質生產力培育，透過突破關鍵技術打造新增長點；供需端則聚焦內部結構優化，供給端反對「內捲式」競爭，提升發展質量；需求端力促居民消費率明顯提高，推動增長動力從投資向內需切換，這項轉型被視為中國經濟從規模擴張轉向創新驅動的關鍵一步。

至於在消費、房地產與外部環境，花旗指出，消費提振將側重結構性政策，以舊換新補貼有望維持人民幣 3000 億元規模，重點擴大涵蓋商品範圍並下沉農村，同時加碼「一老一小」服務支持；房地產下行週期尚未結束，政策目標轉向「管理調整節奏」，透過放鬆限制、收儲、稅收優惠緩釋風險，對經濟的拖累恐將持續；外部形勢則趨於改善，中美貿易摩擦或階段性緩和，中國製造業競爭力加上多元化市場支撐，淨出口仍將成為成長重要驅動力。

通膨與匯率方面，花旗估明年中國 CPI 溫和回升，因豬肉周期築底與服務業需求復甦，人民幣兌美元匯率則可能迎來更大波動與升值趨勢，7.0 大關可能成對測試點位，支撐因素包括中美利差收窄、貿易順差穩定及跨國資金流入改善，人民幣資產重估機會隱現。