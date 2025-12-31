鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-31 09:00

最新數據顯示，上海中古屋 12 月至本周一 (28 日) 為止網簽量達 20812 套，預計全月突破 2.3 萬套，連兩月站穩 2 萬套關口。在價格深度調整的背景下，市場呈現「量升價穩」態勢，剛需購屋者正加速入場。總價人民幣 300 萬元以下的低價房源成交佔比攀升至近五年新高，成為市場成交主力。

上海鏈家研究院負責人李根分析指出，目前價格已觸及剛需群體心理底線，「不少購屋者認為風險可控，選擇趁機入市」。

專家認為，上海中古屋市場年底成交火熱主要有以下三大因素助推：

一，學區房屋交易進入高峰期，因上海公辦學校 4 月按戶籍劃分學籍，家長多趕在 12 月至隔年 1 月購屋落戶，預計熱潮延續至 2026 年 1 月。

二，政策利多持續釋放。 「8·25 新政」放寬非上海戶籍單身購屋限制，加上房貸利率下調，顯著降低置產門檻。

三，新屋市場外溢效應顯現，新屋價格上行促使部分客群轉向二手市場，而「好房子」新規引發的觀望情緒進一步分流需求。

上海易居研究院副院長嚴躍進指出，交易量持續高於市場平衡點推動預期好轉，形成良性循環。