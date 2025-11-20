史上首次！BLS取消10月就業報告 市場預期12月降息機率驟降

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-11-20 04:24

美國勞工統計局 (BLS) 周三 (19 日) 宣布取消 10 月就業報告，這是有記錄以來首次取消月度就業報告，10 月失業率將永久缺失。這意味 Fed 在下次利率決策會議前，最新完整就業數據僅到 9 月。目前，市場預期 12 月降息機率已降至近三成。

美國史上首次取消月度就業報告，10月失業率將永久缺失。(圖:Shutterstock)

因政府關門長達 44 天，BLS 無法收集用於計算失業率的家庭調查數據，這些數據無法事後補收。原定的 11 月就業報告也將延至 12 月 16 日發布，比預定時間晚了一周多。因此 Fed 在 12 月 9 至 10 日召開會議決定利率前，能取得的最新資料將是預計明天公布的 9 月就業報告。

不過，BLS 表示，10 月的非農就業人數數據將併入 12 月 16 日發布的 11 月報告中，屆時可一窺究竟，但 10 月失業率將永久缺失。截至 8 月，美國失業率為 4.3%。芝加哥 Fed 利用公私部門數據估算，10 月失業率約為 4.4%。

為何家庭調查數據無法補救？

就業報告由兩項調查組成：家庭調查與雇主調查。多數企業保留記錄並以電子方式回報就業數據，但家庭調查需要透過電話訪問約 6 萬個家庭，詢問他們在 10 月特定一週的就業狀況，因此事後回溯難度極高。

雖然過去政府關門曾延遲某些報告發布，但從未迫使 BLS 完全跳過重要報告。2018 年 12 月開始的 35 天政府關門當時創下美國史上最長紀錄，直到這次被超越，當時也造成嚴重混亂，多份人口普查局報告被取消，但 BLS 因有預先撥款而繼續運作。

市場預期 12 月降息機率大降

BLS 宣布取消就業報告後，投資人認為 Fed 12 月降息機率進一步下降。Fed 周三公布的 10 月會議紀錄也顯示，「多數」官員傾向 12 月不降息。

摩根士丹利首席經濟學家 Michael Gapen 指出，這降低了 12 月降息的可能性，因為決策官員在 12 月會議前將無法取得 10 月或 11 月的失業率更新數據，而失業率是官員權衡的關鍵指標。

Gapen 表示，單看非農就業人數無法判斷勞動市場鬆緊，而勞動市場放鬆才是 12 月降息的關鍵理由。不過他認為，如果失業救濟申請、零售銷售和黑色星期五消費數據夠疲軟，或 9 月失業率惡化超出預期，降息仍有可能。

市場目前預期 12 月降息機率已降至近三成，顯示投資人普遍預期 Fed 將維持利率不變。

其他經濟數據也受影響

除了就業報告，BLS 也將取消 9 月職位空缺與勞動力流動調查 (JOLTS) 報告，相關數據將與 10 月數據合併，於 12 月 9 日發布，正好是 Fed 召開利率會議的第一天。

BLS 已表示將於 11 月 25 日發布 9 月生產者物價指數 (PPI)，但尚未說明 10 月 PPI 或消費者物價指數 (CPI) 何時公布。白宮先前曾表示，10 月 CPI「不太可能」發布。