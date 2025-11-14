鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-14 18:52

美國政府因預算僵局停擺長達 43 天，多項重要經濟數據被迫延後公布。不過，川普昨 (13) 日晚間已於眾議院簽署短期撥款法案，宣告政府正式復工。不過，白宮指出，10 月就業與通膨等需仰賴實地調查的數據恐將「永久缺失」，市場在缺乏基本面指標下，短期波動恐加大。

美國政府復工 法人：數據永久缺失恐加劇市場波動 金融債成穩健配置首選。(圖:shutterstock)

國泰投信指出，在市場情緒回穩的帶動下，美債殖利率昨日全面走升，債券布局可採「逢低買進、攤平成本」策略。其中，本月以來受到買盤青睞的國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW) 交易量明顯升溫，今日已於官網公布的收益分配公告，本月配息 0.072 元，以 11/14 收盤價 16.31 元計算，單次配息率 0.44%、年化配息率 5.3%。

國泰 10Y+ 金融債基金經理人鄭凱允分析，美國政府雖恢復運作，但市場仍面臨短期不確定性。聯準會官員、亞特蘭大聯準銀行總裁 Bostic 與波士頓聯準銀行總裁 Collins 近期均警告，通膨風險仍然迫切，目前利率不宜急於調整。根據 FedWatch 統計，市場對 12 月降息 1 碼的預期已回落至 50%。

他提醒，在利率敏感階段，投資人應優先配置信用評級較高的公債或投資等級債，待未來殖利率觸底、利率開始反轉時，可望掌握債券資本利得空間。

鄭凱允補充，00933B 成分債以大型龍頭銀行的金融債為主，這類金融機構受監管嚴格，面對金融風險的承受力較強；且債券持有人擁有優先受償權，相較持股者更具保障。近期美國多家大型銀行財報優於市場預期，激勵金融債買氣，金融債 ETF 交投明顯增溫。統計顯示，00933B 自 11 月初以來日均成交量達 3.48 萬張，在債券型 ETF 中名列前段班，顯示在政治與經濟不確定性升高之際，金融債已成為市場追捧的防禦型標的。