鉅亨網編譯段智恆 2025-11-19 23:50

根據《彭博》周三 (19 日) 報導，新加坡總理黃循財 (Lawrence Wong) 表示，雖然美國與中國近期在南韓峰會上達成短暫緩和，但兩國之間的激烈競爭並未消失，全球仍須面對「持續性的戰略角力」。

和談不等於和好！新加坡總理揭美中關係「真正狀態」(圖：REUTERS/TPG)

他指出，美中關係雖進入一段相對穩定期，但仍屬「暫時性停火」，雙方將繼續在科技、地緣政治與貿易領域展開角力，區域國家也須在此框架下調整自身策略。

美中角力持續 暫時緩和不等於回到過去

黃循財在《彭博》新經濟論壇受訪時表示，美中領袖在 10 月達成的會晤確實降低緊張情勢，提供雙方重新接觸的機會，但這並不代表競爭會消失。他強調，美國在關稅與科技管制上的行動，使中國更加堅定推動科技自主，「各種措施反而讓中國更有決心更快推動自給自足。」

他指出，新加坡等依賴貿易的國家正面臨新形勢：美國是最大投資來源與重要安全夥伴，而中國則是最大貿易夥伴，兩者對新加坡都不可或缺。他強調：「我們不需要在兩者之間選邊站，而是會依照個別議題、根據國家利益來決定立場。」

黃循財也提到，雖然川普政府推動「美國優先」政策，但美國過去在全球和平與穩定中扮演重要角色，他相信美國「未來仍有能力再次積極參與國際事務」，即便不是在當前這屆政府下。

台海情勢、能源轉型與東協整合成區域焦點

在談到台海情勢時，黃循財表示，美國長期遵循《台灣關係法》與「一個中國政策」，並反對任何單方面改變現狀的行動。他認為美國若持續維持一致政策，「台海和平與穩定仍有很高的機會維持下去」。

此外，他指出，東協要推動更高程度整合仍需時間，因為成員國發展程度不同，「我們還沒準備好以單一市場進行集體協商，但整合方向不變。」

面對人工智慧 (AI) 帶動的能源需求，新加坡也正在「認真評估」發展核能的可能性。他說，國土有限、再生能源難以規模化，使新加坡必須尋找能滿足基載需求的替代方案，但安全與技術成熟度都仍需審慎考量。東協電網與氫能雖具潛力，但屬於更長期且成本高昂的選項。