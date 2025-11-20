中日關係緊張 共同社：日本恢復牛肉對中出口磋商喊卡

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-11-20 04:00

據《共同社》周三（19 日）報導，多名日本政府消息人士透露，根據中方的意向，日本恢復牛肉對華出口的政府間磋商已中止。

《共同社》指出，日本 2001 年爆發「狂牛症」，中國同年 9 月起暫停進口日本產牛肉，兩國政府在 2019 年簽署動物衛生檢疫協定，但後來停滯，未能推進。

今年 7 月，日方表示中方關於日本牛肉的動物衛生檢疫協定已正式生效，這一協定生效是日本牛肉重啟出口的重大前提。為實現實際出口重啟，雙方將就食品衛生和檢疫方面繼續展開談判。

此外，中國外交部發言人毛寧周三主持例行記者會，《NHK》記者提問，據了解，中國已向日方通報暫停日本水產品進口，發言人能否介紹相關細節和原因？

毛寧對此表示：「據我了解，日方此前承諾履行輸華水產品的監管責任，保障產品品質安全，這是日本水產品輸華的先決條件，但是日方目前未能提供所承諾的技術材料。」

毛寧強調，近期由於日本首相高市早苗倒行逆施，在台灣等重大問題上錯誤言論引起中國民眾強烈公憤。當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場。

據《共同社》周三稍早報導，日本政府相關人士周三透露，中國政府已向日方通報將暫停日本水產品進口。

中方當天早晨通過正式外交渠道聯絡日方，此舉可能是針對首相高市早苗國會答辯提「台灣有事」的反制措施。