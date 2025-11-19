鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-19 15:00

蘋果科技股震盪中逆勢突圍！股價抗跌勝同業、AI花費最少反成最大優勢。(圖：Shutterstock)

根據《MarketWatch》報導，自 11 月初以來，蘋果股價不僅跑贏科技股為主的那斯達克指數，也超越標普 500。

分析指出，由於市場近期重挫的焦點集中在 AI 主題股，而蘋果並未被視為 AI 重點企業，因此受到的負面衝擊相對較小。

D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 表示，與其他超大型科技股相比，蘋果因對 AI 週期曝險較低，因此具備更強的抗跌能力。

雖然越來越多用戶透過 iPhone 使用 AI 工具，但 Luria 指出，目前強勁的 iPhone 換機潮證明蘋果並不需要依靠 AI 就能推升需求。

他表示：「老化的 iPhone 使用者正支撐近年最強勁的換機週期，這也提升了蘋果股價的韌性。」

與此同時，蘋果在 AI 相關資本支出上大幅落後競爭者。FactSet 數據顯示，亞馬遜在 9 月季度的資本支出約為蘋果的 10 倍。

過去對 AI 的投入被華爾街視為蘋果的劣勢，甚至讓公司被貼上「AI 落後者」標籤。

然而，市場如今反而擔憂其他科技巨頭過度投入 AI 和資料中心、甚至舉債擴張的風險，使得蘋果的保守策略顯得格外穩健。

今年以來，蘋果股價上漲約 7%，位居七巨頭中段位置，雖不及表現最強的 Alphabet，但已超越近期因 AI 過度投資疑慮而承壓的 Meta。

Jefferies 科技策略師 Jeffrey Favuzza 指出，蘋果近期的相對強勢，部分原因是投資人先前對蘋果配置不足，如今正在加碼補位。

不過，市場對蘋果仍存多項疑問，包括：

摺疊 iPhone 是否會推出？是否成為帶動新一波換機潮的關鍵？

執行長庫克（Tim Cook）可能最快明年卸任，接班人是誰？

蘋果 AI 團隊出現「人才流失」，是否影響未來 AI 布局？