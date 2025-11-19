蘋果科技股震盪中逆勢突圍！股價抗跌勝同業、AI花費最少反成最大優勢
鉅亨網編譯莊閔棻
在科技股普遍承壓、AI 概念股大幅回調的市場環境中，過去長期被批評「AI 佈局不足」的蘋果 (AAPL-US) 反而展現出強大韌性，其股價表現明顯優於多數科技巨頭。
根據《MarketWatch》報導，自 11 月初以來，蘋果股價不僅跑贏科技股為主的那斯達克指數，也超越標普 500。
分析指出，由於市場近期重挫的焦點集中在 AI 主題股，而蘋果並未被視為 AI 重點企業，因此受到的負面衝擊相對較小。
D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 表示，與其他超大型科技股相比，蘋果因對 AI 週期曝險較低，因此具備更強的抗跌能力。
目前包括微軟 (MSFT-US) 、輝達 (NVDA-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 、特斯拉 (TSLA-US) 等 AI 重點公司股價紛紛逼近修正區，Meta(META-US) 更已跌入熊市，距離近期高點跌幅超過 20%。
然而，蘋果 (AAPL-US) 與 Alphabet(GOOGL-US) 距離高點跌幅不到 3%，在「七巨頭」（Magnificent Seven）中成績亮眼。
雖然越來越多用戶透過 iPhone 使用 AI 工具，但 Luria 指出，目前強勁的 iPhone 換機潮證明蘋果並不需要依靠 AI 就能推升需求。
他表示：「老化的 iPhone 使用者正支撐近年最強勁的換機週期，這也提升了蘋果股價的韌性。」
與此同時，蘋果在 AI 相關資本支出上大幅落後競爭者。FactSet 數據顯示，亞馬遜在 9 月季度的資本支出約為蘋果的 10 倍。
過去對 AI 的投入被華爾街視為蘋果的劣勢，甚至讓公司被貼上「AI 落後者」標籤。
然而，市場如今反而擔憂其他科技巨頭過度投入 AI 和資料中心、甚至舉債擴張的風險，使得蘋果的保守策略顯得格外穩健。
今年以來，蘋果股價上漲約 7%，位居七巨頭中段位置，雖不及表現最強的 Alphabet，但已超越近期因 AI 過度投資疑慮而承壓的 Meta。
Jefferies 科技策略師 Jeffrey Favuzza 指出，蘋果近期的相對強勢，部分原因是投資人先前對蘋果配置不足，如今正在加碼補位。
不過，市場對蘋果仍存多項疑問，包括：
- 摺疊 iPhone 是否會推出？是否成為帶動新一波換機潮的關鍵？
- 執行長庫克（Tim Cook）可能最快明年卸任，接班人是誰？
- 蘋果 AI 團隊出現「人才流失」，是否影響未來 AI 布局？
此外，儘管蘋果的 AI 資本支出遠少於其他科技股，其最新季度營運費用卻顯著上升，也讓外界對其未來獲利能力保持觀望。
- 全球陷入搶銅大戰 為何各國開始「囤銅」？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 蘋果庫克卸任執行長後可能不會完全退休？外媒：或任「這一職位」
- 〈台股盤後〉「積」情破滅 跌991點創第六大跌點 殺破季線
- 輝達財報重點回顧：泡沫說法、5000億美元預測、中國訂單
- 〈台股開盤〉非農冷水澆熄輝達 暴跌855點吞掉昨日史上第二大漲點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇