Meta AI又一人才離開！PyTorch創辦人加入OpenAI技術長新創Thinking Machines

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-19 12:40

前 Meta(META-US) 人工智慧（AI）領袖、現代 AI 基礎設施領域最具影響力的人物之一 Soumith Chintala，已正式加入前 OpenAI 技術長 Mira Murati 創辦的新創公司 Thinking Machines Lab。

Meta AI又一人才離開。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，在本月初離開 Meta 後，Chintala 在週二（18 日）於 X 上表示：「Thinking Machines 這裡的人才太棒了」，並更新了個人簡介與 LinkedIn 資料，正式宣布加入這家新創公司。

Chintala 是 PyTorch 的共同創辦人之一，這個由 Meta 開發的開源 AI 框架在科技與學術界廣泛應用。

他的加入，對 Thinking Machines Lab 來說意義重大，將進一步推動公司在 AI 研究與產品開發上的技術實力。

Thinking Machines Lab 自今年 2 月由 Murati 創立以來，一直定位為專注「人機協作」的 AI 研究與產品實驗室，並在過去數月積極招募來自 Meta、OpenAI、Anthropic 及各大學術機構的頂尖人才。

Chintala 離開 Meta 之際，公司內部正進行 AI 團隊大規模調整。

過去一年，Meta 重新規劃 AI 策略，從 OpenAI、Google(GOOGL-US) DeepMind 及蘋果 (AAPL-US) 等公司挖角工程師與研究人員，並成立由前 Scale AI 執行長 Alexandr Wang 領導的超級智慧實驗室「Superintelligence Labs」。

據傳，Meta 首席 AI 科學家、FAIR 創辦人楊立昆 （Yann LeCun）也正準備離職。

Thinking Machines 在 AI 人才競爭中表現積極。早期顧問與聘用人才包括共同領導 ChatGPT 開發的 John Schulman、研究員 Alec Radford，以及 OpenAI 前首席研究長 Bob McGrew。

根據《Business Insider》調查的聯邦 H-1B 申請文件，公司對技術職位提供高達 50 萬美元的年薪，多數員工在未計算獎金與股權前薪資介於 45 萬至 50 萬美元。

據《彭博》報導，Thinking Machines 今年早些時候完成 20 億美元的種子輪融資，估值達 100 億美元，公司目前正洽談新一輪融資，估值可能高達 500 億美元。

對 Chintala 而言，此舉距他結束在 Meta 長達 11 年的職涯，以及近 8 年帶領 PyTorch 成長，僅數週時間。

Chintala 在告別貼文中指出， PyTorch 已成為「幾乎所有大型 AI 公司都在生產環境中使用的工具」，並「從 MIT 到印度鄉村的教室都在教授」，他表示自己準備嘗試「一些小而新、略帶挑戰的事物」。

他認為，隨著 AI 快速演進，PyTorch 將持續追趕潮流，而這個項目現在已足夠穩健，可在無需他持續管理下持續發展。

雖然 Thinking Machines 尚未推出完整產品線，但首個工具 Tinker 已開始被使用。

Tinker 是一套幫助用戶更輕鬆微調大型語言模型的系統，目前已有普林斯頓大學、史丹佛大學研究人員及早期商業客戶使用。