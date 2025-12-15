鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-15 05:20

特斯拉 (TSLA-US) 早期支持者、投資人 Ross Gerber 對馬斯克領導的汽車公司前景感到憂心。

根據《Business Insider》報導，Gerber 毫不保留地指出，他認為這家電動車製造商最大問題在於其自動駕駛技術。

如果這項技術無法達到預期，將重創投資人對特斯拉的多頭論點，因為特斯拉的投資價值在很大程度上取決於自動駕駛車的成功。

Gerber 是 Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management 的創辦人，今年以來一直對特斯拉持悲觀看法。

即便馬斯克在美國多個城市推出無人駕駛車，他的憂慮非但未減，反而加深。

近年來，Gerber 已從馬斯克的支持者轉變為直言不諱的特斯拉看空者。他曾公開呼籲馬斯克辭職，並批評他將注意力放在其他事業上，例如曾經領導政府效率部門，以及早前試圖收購 X 的行動。

儘管馬斯克已退出政府工作，但 Gerber 認為，他離開公司期間所耗費的時間仍在影響特斯拉股價，尤其是在與自動駕駛市場的競爭對手較量之際。

他表示：「馬斯克離開特斯拉的那一年，真的讓公司損失了一年時間。」

在馬斯克暫離期間，特斯拉的主要競爭對手 Waymo 持續在自動駕駛市場取得優勢。

Gerber 認為，特斯拉不願使用光學雷達技術是原因之一，而 Waymo 正是憑藉該技術提升了車輛安全性。

Gerber 指出，Waymo 在美國主要城市的擴張迅速，「特斯拉必須接受，只加裝幾個感測器、改善硬體系統，就能在下個月解決全自動駕駛問題。」

然而，他認為馬斯克將繼續偏好使用 AI 與攝影機技術。由於馬斯克已將特斯拉未來的很大一部分押注在自動駕駛技術上，他認為這種策略即將開始對公司造成成本與壓力。

Gerber 認為，特斯拉 2026 年的表現將決定投資者是否繼續支持。儘管馬斯克將自動駕駛視為公司未來，但至今特斯拉仍難以讓消費者真正為此買單。

總體而言，Gerber 認為，2026 年將是馬斯克必須向投資者展示特斯拉各項計畫成果的一年，否則將面臨市場的反彈。

他表示：「我一直都這麼說，明年對特斯拉來說有點像是『面對現實』的一年。」

馬斯克曾表示，自動駕駛技術是特斯拉的未來，但到目前為止，公司仍難以讓車主真正為此買單。

Gerber 補充說，他認為 Google 及其旗下自動駕駛公司 Waymo 的母公司 Alphabet，是在自動駕駛車市場中最值得投資的股票，原因在於 Waymo 相較特斯拉的優勢以及 Alphabet 雄厚的資源。

他對 Waymo 看好的論點，主要在於該公司在美國主要城市擁有強大的市場佈局，且持續擴張，而特斯拉今年才剛開始推出相關服務。

Gerber 說：「Google 有資金，他們不會等待。他們知道自己能快速擴張，所以特斯拉若想追上他們，基本上必須立刻讓這項技術運作，然後開始建設基礎設施。」

對馬斯克公眾形象與新產品的疑慮

Gerber 同時指出，馬斯克的公眾形象可能是另一挑戰。即便特斯拉在自動駕駛等關鍵領域追上競爭對手，這仍可能成為問題。

Gerber 認為，自從馬斯克涉足政治、引發消費者分歧觀感以來，他的形象尚未恢復。

他推測道：「在大眾心中，這家公司的形象如此負面，即使他們的計程車遍布各地，人們也會選擇其他計程車公司，因為有很多選擇。」

此外，Gerber 指出，儘管馬斯克聲稱特斯拉的人形機器人能消除貧困並執行手術，但他對這些機器人的市場需求仍持強烈懷疑態度。