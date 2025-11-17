鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-17 11:00

最新調查顯示，南韓企業普遍擔憂，該國在半導體、造船等十大主力出口產業的企業競爭力恐在 5 年內全面落後中國。

競爭力差距擴大！韓企調查：價格與效率慘輸 十大出口產業5年內將被陸全面超越 （圖：Shutterstock）

根據韓國經濟人協會 (KERI) 周一 (17 日) 發布的《韓中美日競爭力現況及展望調查報告》，在受訪 200 家來自十大出口主力產業的南韓企業中，若以韓國當前競爭力基準值為 100，企業預估目前中國的企業競爭力達 102.2，並預測這一差距將在五年後進一步擴大 10.1 個百分點，達到 112.3。

KERI 表示，南韓企業普遍認為企業競爭力已不如中國，且判斷未來五年內雙方差距將持續擴大，尤其擔心在半導體、顯示器、電氣電子、汽車及零件、普通機械、船舶、二次電池、石油化學及石油產品、生技等十大核心產業領域，遭中國全面超越的局面。

未來 5 年，中國目前在鋼鐵、普通機械、二次電池、顯示器、汽車及零件五大產業中已進一步擴大的領先優勢，而在南韓目前仍有優勢的半導體、電氣電子、船舶、石油化學、生物健康五大產業中，在 2030 年前也可能被中國超越。

受訪企業同時預測，南韓與美國之間的競爭力差距也將持續擴大，尤其在鋼鐵領域，預計到 2030 年美國競爭力將超越韓國。屆時，南韓可能僅在船舶和二次電池兩個領域仍保持一定優勢。

根據細分領域競爭力比較結果，中國在價格競爭力和生產效率等方面具有顯著優勢，而美國則在產品品牌影響力、專業人才儲備和核心技術實力等方面領先南韓。

南韓企業認為，限制南韓競爭力提升的主要障礙包括本土產品競爭力下降、外部風險增加、人口結構變化導致內需市場低迷、AI 等關鍵技術領域人才短缺，以及勞動市場與企業法規體系落後於競爭國家等問題。