search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

美中稀土交易協議有望感恩節前完成！美財長：相信中國將遵守協議

鉅亨網編譯莊閔棻

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週日（16 日）表示，美國與中國之間的稀土交易協議「有望」在感恩節前完成。

cover image of news article
美中稀土交易協議有望感恩節前完成。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，貝森特的言論是在上個月宣布框架協議後提出的。根據該協議，美國同意不對中國進口商品全面徵收 100% 關稅，而中國則暫緩對關鍵稀土礦物及磁鐵實施出口許可制度。


貝森特在福斯新聞《Sunday Morning Futures》節目中表示，他相信在美國總統川普與中國國家主席習近平於韓國會晤後，「中國會遵守他們的協議。」

此外，貝森特也駁斥了《華爾街日報》近期報導，該報導稱中國官員計畫限制與美國軍方有關聯的企業取得稀土資源。


文章標籤

中國美國稀土協議關稅出口許可貝森特TOP

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty