美中稀土交易協議有望感恩節前完成！美財長：相信中國將遵守協議
鉅亨網編譯莊閔棻
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週日（16 日）表示，美國與中國之間的稀土交易協議「有望」在感恩節前完成。
根據《路透》報導，貝森特的言論是在上個月宣布框架協議後提出的。根據該協議，美國同意不對中國進口商品全面徵收 100% 關稅，而中國則暫緩對關鍵稀土礦物及磁鐵實施出口許可制度。
貝森特在福斯新聞《Sunday Morning Futures》節目中表示，他相信在美國總統川普與中國國家主席習近平於韓國會晤後，「中國會遵守他們的協議。」
此外，貝森特也駁斥了《華爾街日報》近期報導，該報導稱中國官員計畫限制與美國軍方有關聯的企業取得稀土資源。
- 美股新週期啟動，行家關注這些基金標的..
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 中國擬出手限制美軍取得稀土？仿照美國VEU系統優化出口系統
- ASML回應荷蘭接管安世半導體：短期業務不受影響、危機高峰已過
- 川普以關稅發放每人2000美元紅利難？美財長：需國會批准
- 民調：日本民眾對中國攻擊台灣應否行使集體自衛權意見分歧
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇