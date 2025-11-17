美中稀土交易協議有望感恩節前完成！美財長：相信中國將遵守協議

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-17 07:10

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週日（16 日）表示，美國與中國之間的稀土交易協議「有望」在感恩節前完成。

美中稀土交易協議有望感恩節前完成。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，貝森特的言論是在上個月宣布框架協議後提出的。根據該協議，美國同意不對中國進口商品全面徵收 100% 關稅，而中國則暫緩對關鍵稀土礦物及磁鐵實施出口許可制度。

‌



貝森特在福斯新聞《Sunday Morning Futures》節目中表示，他相信在美國總統川普與中國國家主席習近平於韓國會晤後，「中國會遵守他們的協議。」