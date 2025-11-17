鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-17 14:30

2026 年被業界普遍視為高階智慧手機市場的「大」年，而「大」不僅指向產品力的全面提升，更體現在螢幕、影像、電池三大核心配置與型態的顯著突破。這場由技術迭代引發的升級浪潮，既預示著使用者體驗的三重飛躍，也暗藏成本與市場策略的挑戰。

10吋大螢幕手機要來了！專家：三大升級趨勢 2026年將是手機的「大」年（圖：Shutterstock）

自三星 Galaxy Z Fold 系列開啟折疊螢幕時代以來，經過六年迭代，大折疊產品形態已趨成熟，展開厚度約 4mm、折疊後 9mm，機身控制在 250 克內，摺痕幾乎不可察覺。2026 年，蘋果、三星、華為三大巨頭的動作將把折疊螢幕熱度推向新高峰。

三星今年 12 月將發表的三折手機 Galaxy Z TriFold 引發關注。這款裝置展開螢幕達 10 英寸，採用三塊厚度不均 (3.9 至 4.2mm) 的面板，折疊後為 6.5 英寸，厚度 12.1mm，略薄於華為 Mate XTs 的 12.9mm，折疊方式捨棄華為的「Z」字形，採用類似「G」字的雙內折方案，無法呈現雙折疊形態。

專利資訊顯示，三星 Galaxy Z TriFold 搭載三顆獨立電池，總容量 5,600mAh，配合多軌鉸鏈結構，實驗室測試可承受超 60 萬次摺疊。性能上，Galaxy Z TriFold 預計採用高通驍龍 8 至尊版，支援 100 倍數位變焦及升級反向充電。儘管初期僅登陸亞洲、美國等部分地區，售價約 440 萬韓元 (約 10.3 萬台幣)，但作為第二款三折疊機型，三星的入局標誌著折疊螢幕從「實驗田」向主流市場邁進。

華為今年推出的 Mate XTs 被視為「半代升級」，真正的重磅產品或留待明年，外界期待其在厚度、鉸鍊及續航上的突破。

至於最受矚目的仍是蘋果首款折疊 iPhone。知名蘋果爆料人 Mark Gurman 透露，設計可能類似「兩支 iPhone Air 並排」，外螢幕約 5.5 英寸，內螢幕為 1.4:1 寬屏比例 (接近華為 Pura X)，尺寸恐在 7.8 英寸左右。

儘管售價高昂，但憑藉蘋果的品牌號召力與市場教育能力，這款機型或成折疊屏普及的關鍵推手，甚至吸引更多廠商加入三折疊賽道，將手機物理屏幕邊界推向曾屬平板的 10 英寸量級。

影像領域的「大」升級則聚焦於硬體與技術的雙重突破。隨著小米 17 Ultra 可能在今年內發布，OPPO Find X9 Ultra、vivo X300 Ultra 跟進至明年 3 月、4 月，高階影像旗艦的競爭進入白熱化。

專家指出，核心趨勢包括更大底感測器、更高動態範圍及超高像素，索尼新一代 LYT-910 感測器 (1/1.1 吋、2 億像素、支援 LOFIC 技術) 恐成主流選項，小米 17 Ultra 則可能搭載國產 1 吋豪威 OV50X。

LOFIC(橫向溢出整合電容) 技術是最大亮點，類似「水杯接水」，傳統感應器動態範圍有限，強光下易丟失高光細節；LOFIC 相當於為每個像素增「副杯」，容納溢出的光線資訊，保留更多明暗細節，實現單幀 HDR，大幅提升複雜光線下成像質量，結合大底與高像素，移動影像正式進入「硬體趨同、體驗決勝」階段，未來競爭將依賴科技累積與影像美學沉澱。

此外，電池的「大」則直擊使用者痛點。受惠於矽碳電池技術突破，手機電池容量近年快速攀升。今年上半年 6000mAh 成主流，下半年旗艦普遍 7000mAh 以上。

明年，榮耀、真我、小米均打算推出 10,000mAh 電池，先從中低階試水，再向高階滲透。若此目標實現，長期困擾使用者的電量焦慮或迎終結。不過，對折疊螢幕、影像旗艦等空間受限機型而言，電池能量密度的提升比單純擴容更為關鍵。

但「堆料」背後的隱憂是漲價。隨著中國國產廠商跟進 iPhone 17 Pro 的堆疊策略，加上全球快閃記憶體價格飆升，2026 年手機成本壓力加劇，高規格機型 (如 24GB+1TB 版本) 供應可能減少。