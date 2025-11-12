OPEC月報逆轉油市預測！Q3轉為供應過剩 估明年趨平衡

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-12 23:10

綜合外媒報導，石油輸出國組織 (OPEC) 周三 (12 日) 發布月報指出，第三季全球原油市場出現供過於求的情況，主要因美國產量超出預期，加上石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 持續增產，讓市場從上月預估的供應短缺，轉為每日 50 萬桶的供應盈餘。OPEC 並預期，隨著產量調整與需求趨穩，2026 年全球油市將大致達成供需平衡。

根據報告，OPEC 上調非 OPEC + 產油國第三季供應量約 89 萬桶 / 日，其中美國貢獻超過一半。美國液體燃料產量預估由上月的每日 2,227 萬桶調高至 2,281 萬桶。相對地，OPEC + 在 10 月的總產量為 4,302 萬桶 / 日，較上月減少 7.3 萬桶，主要因哈薩克生產下滑所致。

OPEC 表示，目前全球經濟成長仍維持穩健，全年需求預估不變，分別為今年每日成長 130 萬桶、明年成長 138 萬桶。沙烏地阿拉伯、伊拉克與科威特在 10 月小幅增產，使 OPEC 自身產量增加 3.3 萬桶 / 日至 2,846 萬桶。

美國增產推升供應 沙國放緩搶市策略

OPEC 指出，聯盟成員今年積極恢復停產供應，以重奪市場占有率，但隨著全球需求進入季節性淡季，部分主要成員國近期已顯示放緩增產的跡象，並同意在 2026 年第一季暫停進一步增產。外界普遍預期，若維持 10 月的產量水準，全球市場將出現每日約 2 萬桶的溫和過剩，較上月預測的每日 5 萬桶短缺明顯改變方向。

目前布蘭特原油價格年內已下跌約 14%，報每桶 65 美元附近；美國西德州原油 (WTI) 約為每桶 60 美元。分析人士指出，雖然 OPEC + 自 4 月以來持續擴大產量，但中國囤油增加部分吸收了額外供應，油價跌幅因此小於預期。不過，市場仍憂慮供應過剩將壓抑未來價格。

OPEC 月報同時指出，非 OPEC + 產油國 2025 年的供應增幅預期微幅上調 11 萬桶 / 日，主要由美國、加拿大、巴西與阿根廷帶動。非 OECD 國家油品庫存增加明顯，其中中國的儲油量提升，船上暫存油量也上升；經濟合作暨發展組織 (OECD) 國家則因進口上升而庫存擴增。OPEC 指出，非 OECD 國家目前的石油庫存僅能支撐約 50 天消耗，遠低於 OECD 國家的 88 天水準，未來需擴充儲能能力以確保供應安全。

2026 年預估供需趨平衡 OPEC 讚 IEA「回歸現實」

展望 2026 年，OPEC 預測全球石油市場將趨於平衡，若 OPEC + 維持目前產量，全年將出現小幅過剩。該組織指出，要達成供需平衡，明年第一季 OPEC 需每日生產 4,260 萬桶，略低於 10 月的實際水準。

此外，OPEC 讚揚國際能源署 (IEA) 在最新長期展望報告中修正立場，承認全球石油需求可能在未來幾十年仍將持續成長。OPEC 稱，IEA 這一態度轉變是「與現實的會合」(rendezvous with reality)。