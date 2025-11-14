石油觸頂喊卡？IEA情境分析顯示需求有望一路成長至2050年

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-14 04:16

據《CNBC》周四 (13 日) 報導，國際能源總署 (IEA) 周三發布《世界能源展望》報告，在特定情境分析中顯示，石油需求可能一路成長至 2050 年，屆時將達每日 1.13 億桶，較 2024 年成長 13%。

IEA在特定情境分析中提出石油需求可能成長至2050年。(圖:Shutterstock)

這項預測標誌 IEA 立場出現重大轉變。該機構過去曾主張，化石燃料需求將在 2030 年前觸頂，之後全球原油產量將進入不可逆的下滑；且為達成 2050 年淨零排放目標，不應再有新的煤炭、石油和天然氣投資計畫。

‌



引發 OPEC 論戰

IEA 先前的石油觸頂論引發與石油輸出國組織 OPEC 的激烈交鋒。OPEC 指控 IEA 散布恐慌、危及全球經濟穩定，美國能源部長萊特 (Chris Wright) 更批評這項假設「荒謬」。

IEA 最新預測是基於「現行政策情境」(CPS)。該情境假設各國完全不推出任何新的能源或環保政策，只維持現有規範。這套分析架構在五年前因疫情導致能源市場動盪而被擱置，如今在川普政府施壓下重新啟用。

IEA 表示，石油需求成長主要來自石化產品和航空燃料需求增加，加上電動車成長放緩。

歐亞集團分析師 Gregory Brew 指出，這代表 IEA 過去五年立場的「重大轉變」。「美國政策改變、電動車滲透率緩慢，加上東亞和東南亞石化、航空燃料需求預期成長，都是轉變原因，」他表示。

OPEC：終於回歸現實

OPEC 對此表示歡迎，稱 IEA 終於「回歸現實」。該組織在聲明中表示：「我們希望這代表回歸基於能源現實的分析，『石油觸頂』這個誤導概念的高峰已經過去。」

不過 IEA 同時提出另一套「既定政策情境」(STEPS)，預測石油需求將在 2030 年左右觸頂、達到每日 1.02 億桶後逐漸下滑。該情境假設中，全球電動車銷售表現較 CPS 強勁。

值得注意的是，IEA 強調，這些情境是探討不同政策選擇的後果，不應被視為預測。