OpenAI真實成本曝光？外洩數據顯示燒錢速度恐是公開數字的三倍

2025-11-14

一份疑似來自 OpenAI 內部的財務文件正在科技圈引發震盪，內容顯示這家 AI 巨頭的實際運營成本可能遠超外界想像。如果屬實，不只 OpenAI 的財務健康堪憂，整個 AI 產業的獲利前景都將打上大問號。

一份疑似外流的OpenAI內部文件顯示，其實際運算成本可能是公開報導的三倍。(圖:Shutterstock)

爆料者是誰？

揭露這份文件的是科技博主 Ed Zitron，他同時經營時事通訊《Where"s Your Ed At》和公關公司 EZPR。矛盾的是，他一邊在個人平台痛批 AI 產業是資本泡沫，預言即將破裂；一邊卻透過公關公司為多家 AI 新創提供服務。這種「既批判又代言」的雙重身分，讓他成為科技界極具爭議的人物。

驚人數字：成本是公開報導的三倍

根據 Zitron 披露的數據，OpenAI 光是在微軟 Azure 雲端平台上的「推理」成本就已高到嚇人。所謂推理，就是讓 ChatGPT 這類應用產生回應的運算成本，是 AI 公司最核心的支出項目。

光是 2025 年上半年，這項支出就接近 50 億美元，但此前媒體報導的同期「收入成本」僅 25 億美元。換句話說，OpenAI 真實燒錢速度可能是公開數據的近三倍。拉長時間來看，從 2024 年第一季到 2025 年第三季，短短七個季度累計推理成本就超過 124 億美元。

更令人擔心的是，這些天文數字般的成本似乎與收入增長完全不同步。即使收入在成長，但推理支出攀升得更快，完全吞噬了營收。這讓人不禁質疑：在目前的技術和定價下，AI 大模型生意真的能賺錢嗎？

收入也灌水？實際數字可能只有報導的一半

文件還揭露另一個關鍵訊息：OpenAI 必須支付 20% 收入給主要投資者微軟。由此反推，OpenAI 實際營收遠低於媒體報導。

舉例來說，2024 全年微軟拿到 4.938 億美元分成，反推 OpenAI 營收至少 24.69 億美元，但媒體當時預測收入在 37 億至 40 億美元之間。2025 上半年更誇張，反推營收約 22.73 億美元，但媒體報導稱同期收入達 43 億美元，兩者相差將近一倍。

OpenAI 執行長奧特曼曾聲稱公司年化收入「遠超」130 億美元，但與文件數據完全對不上。Zitron 懷疑，媒體報導的高收入可能來自某種「創意計算」，但 OpenAI 從未解釋清楚。

官方回應與《金融時報》查證

面對質疑，微軟和 OpenAI 的回應都很模糊。《金融時報》在 Ed Zitron 發表文章前就與他討論過這些數據，並進行獨立查證。該報將數據提供給微軟和 OpenAI，也向熟悉兩家公司的人士求證。

微軟發言人對《金融時報》表示：「數字不完全正確」，但拒絕提供更多細節。OpenAI 則未置評，只建議媒體去問微軟。一位熟悉 OpenAI 的人士稱，這些數字「未能提供事件全貌」，但拒絕透露更多。

值得注意的是，雙方都沒有提供有力證據來實質反駁這些數據。《金融時報》在報導中坦言：「儘管我們無法驗證數據的準確性，但也沒有被給予充分理由去大幅質疑它。」

整個產業的警訊

如果這些數據哪怕只有部分屬實，對整個 AI 產業都是重大警訊。《金融時報》根據數據推演後發現，按目前成長率，OpenAI 的收入可能要到 2033 年才能覆蓋推理成本。如果再扣掉微軟 20% 分成，可能「永遠」無法靠自身收入打平成本。

這引發一個尖銳問題：如果連資金最雄厚、市佔率最高的 OpenAI 都面臨如此巨大財務壓力，其他 AI 大模型公司處境會如何？