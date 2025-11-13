馬斯克衝刺機器人大軍與Robotaxi！特斯拉AI主管發動員令要員工備戰「最艱難的2026」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-13 23:01

《商業內幕》周四 (13 日) 引述知情人士報導，隨著特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克為 Robotaxi 自駕叫車服務和人形機器人 Optimus 量產設下激進目標，該公司 AI 軟體副總裁 Ashok Elluswamy 在上月內部會議警告員工，2026 年將是「人生中最艱難的一年」。

特斯拉衝刺Robotaxi與機器人量產。(圖:Shutterstock)

知情人士透露，這場長達近 2 小時的會議被形容為一場「動員令」，AI 部門各領導人向員工說明 Robotaxi 與 Optimus 激進時程表，要求團隊以前所未有的強度工作。

上述兩項業務是馬斯克最大的賭注。他在 10 月財報會議上表示，特斯拉計劃在 2025 年底前於 8 到 10 個都會區營運 Robotaxi 服務，年底前讓超過 1,000 輛叫車車輛上路。

至於 Optimus 機器人，馬斯克表示將在 2026 年底前開始生產。「產能爬升需要一段時間才能達到年產 100 萬台，因為速度取決於 1 萬個獨特零件中最慢、最笨、最不順利的那一項，」他說。

特斯拉股東本月稍早批准了馬斯克的薪酬方案，可能讓他成為全球首位兆萬富翁。該方案要求他達成極具挑戰的里程碑，包括在公路上部署 100 萬輛 Robotaxi 和 100 萬台 Optimus 機器人。

多位薪酬顧問當時告訴《商業內幕》，馬斯克這份「登月級薪酬方案」在業界並不尋常，但可能是讓這位億萬富豪持續專注於特斯拉的關鍵。

馬斯克 10 月曾表示，他需要更多特斯拉股份，因為如果無法對公司保持「強大影響力」，他不放心打造「機器人大軍」。

特斯拉的 Autopilot 自動駕駛團隊和 Optimus 機器人團隊共享辦公空間，這兩個 AI 核心計畫一直是公司最優先項目。據《商業內幕》先前報導，這兩個團隊與其他工程師分開運作，組織架構保密，且以工作時間長著稱，每周都與馬斯克開會。