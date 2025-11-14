馬斯克否認xAI募資150億美元 稱《CNBC》報導「不實」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-14 01:23

據《路透》周四 (13 日) 報導，億萬富豪馬斯克在 X 平台上否認《CNBC》關於其 AI 新創公司 xAI 完成 150 億美元 E 輪募資的報導，稱該消息「不實」。

馬斯克否認xAI完成150億美元募資的報導。(圖:Reuters/TPG)

《CNBC》最新報導稱，xAI 完成 150 億美元募資，較該媒體 9 月報導的 100 億美元規模多出 50 億美元。當時 xAI 估值為 2,000 億美元，但馬斯克也曾否認該報導。

xAI 在回應《路透》針對最新募資的置評請求時，僅以看似自動回覆的方式表示：「傳統媒體說謊」。

xAI 正擴大資料中心規模，以訓練更先進的模型，尋求與 OpenAI 的 ChatGPT 和 Anthropic 的 Claude 競爭。《CNBC》報導稱，募得的大部分資金將用於採購支撐大型語言模型的 GPU 晶片。