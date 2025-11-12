特斯拉喊當AI股 分析師吐槽：現在成果掛零、不敢力推
鉅亨網編輯林羿君
特斯拉 (TSLA-US) 明確表示，其未來在於人工智能（AI）。但一位分析師表示，很難建議投資者「全力投入」該股票，主要原因是特斯拉還有很多方面需要調整和完善。
Truist Securities 分析師威廉 ‧ 史坦（William Stein）在最新報告中重申對特斯拉的「持有」評級，並指出：「我們依然認為，特斯拉未來、甚至當前絕大部分的價值，來自其在實體 AI 技術上的發展，但這些項目目前仍缺乏充分驗證。」
特斯拉的估值正日益與其前瞻性的 AI 項目緊密連結，特別是人形機器人 Optimus 和無人計程車 Robotaxi 業務。然而，由於這些高潛力計畫目前尚未產生收入，一些華爾街分析師對其股票發出審慎的「持有」評級。
史坦估計，在特斯拉的總估值中，僅有約 22% 與其已產生收入的汽車和能源業務相關。其餘的價值，則押注在執行長伊隆 · 馬斯克高度宣傳的 AI 產品上，但這些產品「還有很長的路要走，產生的收入很少。」
在這些 AI 項目中，馬斯克曾表示「Optimus」機器人業務的價值最終可能佔特斯拉市值的 80%，甚至宣稱 Optimus 最終能「消除貧窮」。
Truist 分析師坦言，理論上 Optimus 未來可能以每年 3 萬美元的價格賣出數百萬台，但其當前收入「今天這個數字是零」。根據馬斯克的時程預估，第三代 Optimus 將在 2026 年初展示，而生產則預計將於明年底左右開始。
至於無人計程車計畫的核心全自動輔助駕駛（FSD）系統，雖然在美國已推出多年，但截至去年 10 月，只有約 12% 的特斯拉車輛開通這項服務。
史坦特別指出，Truist 上個月的內部測試顯示 FSD「沒有達到預期的效果」，並強調若要實現大規模自動叫車服務的擴展，該軟體必須達到「完美無缺」的境界。
特斯拉目前僅在奧斯汀和舊金山灣區提供自動駕駛計程車服務，並計劃明年 4 月開始生產專門的機器人計程車 Cybercab，但史坦警告，擴張將面臨監管部門批准的挑戰，以及來自 Alphabet 旗下 Waymo 等競爭對手的激烈競爭。
延伸閱讀
