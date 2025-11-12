鉅亨網新聞中心 2025-11-12 11:50

特斯拉 (TSLA-US) 掌管 Model Y、Model 3 和備受爭議的 Cybertruck 三大關鍵汽車項目的「靈魂人物」同一天相繼離職，為特斯拉急遽轉向 AI 和機器人技術的戰略蒙上陰影。

特斯拉一天出走兩位靈魂高層 馬斯克押寶AI代價浮現。(圖:shutterstock)

根據內部消息及領英（LinkedIn）公告，特斯拉 Cyber​​truck 及 Model 3 計畫負責人 Siddhant Awasthi，與 Model Y 專案負責人 Emmanuel Lamacchia 在同一天宣布離任。

‌



這兩位核心負責人均已在特斯拉任職超過 8 年，是公司內部培養的資深人才，他們的同時出走，使得特斯拉三大核心汽車產品線一夜之間失去了領導核心。

這次事件並非個案。事實上，自 2025 年以來，特斯拉已迎來一場真正意義上的「高階主管離職潮」。離職名單包括前 Model S 和 Model X 專案經理 David Zhang、負責動力總成和電氣工程的高級副總裁 Drew Baglino，以及超級充電站高級主管 Rebecca Tinucci。

就連非汽車業務也未能倖免，Optimus 人形機器人團隊的工程負責人 Milan Kovac，以及客製化超級電腦 Dojo 計畫的負責人 Peter Bannon，也已在年中離職。

這波人才流失，正值馬斯克明確宣示公司戰略重心轉向 AI 與機器人的關鍵時刻。

1 兆美元「對賭協議」與策略轉型

幾天前，特斯拉股東以超過 75% 的贊成票，批准了馬斯克史上最高的薪酬方案。然而，這份價值 1 兆美元的方案並非實際工資，而是一份長達十年的「對賭協議」。

馬斯克承擔了極為嚴苛的 KPI，包括在未來十年內，將特斯拉市值從目前的約 1.5 萬億美元提升至 8.5 萬億美元，增長超過 5 倍。

為達成目標，馬斯克的戰略已從汽車製造商轉向科技巨頭。他明確指出，特斯拉正處於「將 AI 帶入現實世界的關鍵轉捩點」，未來的核心是自動駕駛、Robotaxi 以及人形機器人 Optimus。馬斯克甚至預言，Optimus 未來可能佔特斯拉市值的 80%。

在第三季財報電話會議上，馬斯克幾乎將全部精力放在 Robotaxi、Optimus 和 AI 晶片上，鮮少提及汽車業務。在這種背景下，傳統汽車專案負責人的職責和資源必然面臨重組和重新分配，其地位的尷尬和不確定性，成為促使他們重新規劃職涯的重要原因。

「賣得越多、賺得越少」 汽車業務壓力山大

馬斯克的萬億豪賭面臨的首要挑戰，正是公司賴以生存的汽車業務正在走下坡。

首先，被寄予厚望的 Cybertruck 遭遇現實重擊。該車型規劃的年產能為 25 萬輛，但截至 2025 年 9 月，全球累計交付僅 4.6 萬輛。該車型不僅面臨銷量不達預期的困境，更接連發生大規模召回事件（如飾板脫落、越野燈條鬆動），迫使特斯拉祭出高達 3,000 至 10,000 美元不等的折扣以去化庫存。

在全球市場上，特斯拉也面臨強勁競爭。根據中國乘聯分會數據，特斯拉中國 10 月零售銷售量創下近三年新低，較去年同期驟降超過六成。在歐洲，其新車註冊量亦有所下滑。此外，上月公佈的財報顯示，特斯拉第三季淨利年減 37%，連續第四個季度獲利下滑，體現出「賣得越多、賺得越少」的利潤控制壓力。

兌現 AI 願景 進入「新陳代謝」期

面對核心高層的流失、關鍵產品的表現不佳，以及市場競爭的日益激烈，特斯拉正迎來一場內部的「新陳代謝」期。