鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-13 01:30

晶片設計軟體大廠新思科技 (Synopsys)(SNPS-US) 周三 (12 日) 宣布，將裁減約 10% 的全球員工、約 2,000 人，並關閉部分營運據點，作為一項重整計畫的一環。該公司表示，此舉旨在整合先前併購安矽思 (Ansys) 後的業務，重新聚焦於高成長領域並提升營運效率。

併購後動刀！新思宣布裁員10%、關閉部分營運據點(圖：REUTERS/TPG)

根據向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，新思科技預期大部分裁員將於 2026 會計年度 (自 11 月 1 日開始) 執行，並在 2027 年底前基本完成重整；此次重整將產生 3 億至 3.5 億美元的稅前費用，主要涉及資遣費與一次性終止補償，以及關閉部分據點所需成本。該公司截至 2024 會計年度末共有約 2 萬名員工。

新思科技在聲明中指出，這項重整行動將讓公司能更有效配置資源，把投資轉向人工智慧 (AI) 晶片設計與系統模擬軟體等高成長領域。這是該公司完成收購工程設計軟體公司安矽思後的關鍵策略調整。這筆總值 350 億美元的現金與股票交易擴大了新思在晶片、汽車與航太模擬設計領域的布局。

不過，新思近年也受到中國市場疲弱與出口限制的影響。部分設計專案因美國對中國的新出口限制而受阻，導致中國主要晶圓代工客戶訂單減緩。美國政府已於 7 月初解除 5 月底針對晶片設計軟體出口的限制，但整體業務復甦仍需時間。

重整消息公布之際，全球裁員潮持續蔓延。根據就業顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 最新報告，美國企業 10 月裁員人數超過 15 萬人，為近 20 年來同月最高紀錄，科技業居首，其次為零售與服務業。