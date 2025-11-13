瑞幸咖啡CEO透露擬重返美股 但尚無具體時間表
鉅亨網編譯鍾詠翔
因財務造假走醜聞退出美國資本市場近五年後，瑞幸咖啡考慮重返美股。
據《界面新聞》周三（12 日）報導，廈門市工商聯近日發布的影片顯示，瑞幸咖啡執行長郭謹一在一場活動上表示，正籌備重新在美國上市。
一旦完成上市，瑞幸咖啡有助於將廈門打造為更具吸引力的全球商業與投資目的地。不過，他並未透露重新上市具體進展。
對此，瑞幸咖啡向媒體發送的電子郵件聲明稱：「公司始終致力於美國資本市場，但目前尚無明確的主板重新上市時間表。當前我們的首要任務是聚焦戰略執行、深耕業務運營與發展，並持續提升品牌影響力和市場競爭力。」
瑞幸咖啡成立於 2017 年，2018 年總部落戶於廈門，2019 年 5 月在美國那斯達克上市。但瑞幸咖啡在 2020 年因爆出 3.1 億美元營業額造假醜聞，同年 6 月被迫從那斯達克交易所除牌，其後支付約 1.8 億美元罰款。
此後經過內外部全面徹底調查和嚴肅處理，事件相關原股東和團隊退出，大鉦資本作為新控股股東和新管理團隊全面接手，瑞幸咖啡這一品牌也得以延續。
今年 4 月，瑞幸咖啡發布公告，稱即日起郭謹一不再擔任董事長，將繼續留任執行長和董事。同時，董事會已批准黎輝重新加入董事會並擔任董事長職務的任命。黎輝現任大鉦資本董事長兼執行長，大鉦資本為瑞幸咖啡最大股東。
