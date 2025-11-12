美政府重啟後數據何時出爐？預期將顯示這些趨勢

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-12 05:45

高盛警告政府重啟後仍需數周消化積壓，關鍵數據發布將延後。(圖:Shutterstock)

即使政府在本周底前復工，勞工部與商務部所屬統計機構仍需時間恢復資料蒐集與發布作業。高盛預期，非農就業報告、消費者物價指數 (CPI)、零售銷售、個人支出與所得等主要報告都將順延。

高盛經濟學家 Elsie Peng 與 Ronnie Walker 指出：「政府停擺導致九月與十月幾乎所有聯邦經濟數據延後。即便停擺即將結束，統計機構仍需時間消化積壓的報告。」

關鍵指標何時出爐？

若政府順利重啟，勞工統計局 (BLS) 可望於重啟後不久公布更新後的數據時程。BLS 負責的非農就業、CPI 與生產者物價指數 (PPI) 原訂本周發布，其他報告包括進出口物價、就業成本指數及職缺與勞動力流動調查(JOLTS)。

高盛預估，十月就業報告可能在下周二或周三出爐，但其他主要數據發布仍將延後，十一月的就業與通膨報告甚至可能至少延後一周。

商務部方面，重要統計包括個人支出與所得、零售銷售、耐久財訂單及季度國內生產毛額 (GDP)。其中，個人支出與所得報告涵蓋聯準會最關注的通膨指標個人消費支出物價指數 (PCE)。

數據將揭露什麼趨勢？

市場預期，這些報告將顯示相同趨勢：勞動市場持續放緩、通膨仍高於聯準會的目標區間，整體經濟維持成長但動能趨緩。

《道瓊》調查顯示，經濟學家預期十月非農就業將減少 6 萬人；高盛估計減少 5 萬，顯示勞動市場持續降溫。

聯準會估計，九月核心通膨率約為 2.8％，雖仍高於 2％目標，但預料將在 2026 年前逐步回落。聯準會主席鮑爾則在 10 月底記者會上表示，雖部分政府統計延後公布，但現有公私部門數據顯示，就業與通膨前景變化不大。「勞動市場情勢正逐步降溫，通膨仍略高於水準，」他說。

目前，原定 11 月 26 日發布的 PCE 報告是否能如期出爐，仍待觀察。