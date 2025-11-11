鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-11 13:30

美國史上最長的政府關門事件看來即將告一段落，但其造成的連鎖反應與問題並未終止。

史上最長停擺結束後 華爾街將迎「數據洪災」：經濟統計延宕數月且品質堪憂

隨著政府機構預計恢復運作，華爾街市場即將面臨大量關鍵經濟報告的湧入，這些數據已被延遲超過 1 個月。經濟學家們預警，這次聯邦政府的停擺對關鍵經濟統計數據的影響可能持續數月。

首先受到影響的是 9 月份的就業報告。由於這份報告在 10 月 1 日政府關門開始前基本上已完成，勞動統計局 (BLS) 根據過往經驗判斷，僅需兩到三個工作日即可完成並發布。摩根士丹利的經濟學家預計，報告最快可能於本周五出爐，但更可能在下周初發布。

然而，本次政府關門事件最大的受害者是 10 月份的 3 份關鍵通膨報告。數十萬政府員工被迫休假，導致他們無法在當月收集價格變動的資訊。在最糟的情況下，包括消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數 (PPI)，以及聯準會偏好的通膨指標 PCE 指數，這 3 份 10 月份報告將可能完全無法發布。即使 BLS 嘗試拼湊當月的通膨趨勢，專家也指出報告品質將會大打折扣，並且可能因為發布時間過晚而變得幾乎毫無用處。

這些數據的延遲與缺席，對聯準會的決策帶來直接衝擊。由於缺乏 9 月份晚發布的就業報告和 10 月份缺失的通膨報告，聯準會高層在辯論是否要連續第三次降息時，將缺乏可靠依據。聯邦官員預計將於 12 月初再次召開會議。

10 月份的就業報告原本應於上周五發布，但經濟學家預計其完成可能需要長達 1 個月。摩根士丹利估計，10 月數據甚至可能要等到聯準會 12 月 9 日至 10 日進行下次利率投票前幾天才會公布，甚至有可能與 11 月報告合併發布。

10 月就業報告的實用性備受質疑。BLS 統計學家必須在事件發生很久之後，詢問企業和員工關於受僱情況，這使得報告必須以拼湊的方式完成。傑富瑞 (Jefferies) 首席美國經濟學家 Thomas Simons 表示，要求人們回憶 8 周前 4 周內是否找工作會造成混亂。此外，數十萬聯邦僱員的休假很可能導致一個負面的頭條數字，進而扭曲 10 月份的報告。