美政府開門在即！交易員加速美元避險 備戰「數據海嘯」

隨著美國可望結束創紀錄 40 天的政府停擺，金融市場交易員正加緊為即將到來的美元波動性做好準備。與美元現貨指數掛鉤的一個月期期權合約成本已升至近一週以來最高水準。

市場波動性回升的主要原因，是政府重新開門後，包括非農業報告在內的一系列積壓已久的關鍵經濟數據將陸續發布。在政府關門期間，摩根大通編製的十國集團（G10）貨幣一個月期波動指標一度觸及一年多來最低點。

富國銀行策略師 Aroop Chatterjee 指出，投資人首先將看到 9 月已完成調查但尚未發布的數據，但要獲得更即時的經濟脈動訊息可能要等到 12 月初。這些新數據的發佈時間與內容，將直接影響聯準會（Fed）定於 12 月 10 日的政策決定。

先前，聯準會主席鮑爾已表示 12 月降息並非「板上釘釘」，市場對再度降息 25 個基點的預期已逐漸消退。

外匯策略師對美元的短期走勢存在分歧，其核心爭論點在於即將發布的數據是否能為聯準會提供足夠的理由在 12 月降息：

利多美元觀點： 加拿大皇家銀行策略師 Richard Cochinos 認為，如果勞動力數據不差，更好的增長與投資將短期強化美元的強勢。布朗兄弟哈里曼策略師 Elias Haddad 也表示，如果積壓數據證實經濟仍具韌性，將有利美元上漲。

承壓走弱觀點： 荷蘭國際集團（ING）策略師 Francesco Pesole 認為美元存在下跌風險，尤其是就業數據若進一步證明有必要繼續降息，將重新引發美元走軟。加拿大帝國商業銀行（CIBC）亦指出，勞動力市場的局部疲軟跡象，加上數據發布的技術性波動，可能促使市場重新定價 12 月降息預期，導致美元走弱。