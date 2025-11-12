哈塞特：政府關門恐讓部分十月數據「永遠空白」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-12 05:12

白宮國家經濟主任哈塞特 (Kevin Hassett) 周二 (11 日) 表示，創紀錄的政府停擺，導致原訂十月要蒐集的部分經濟數據可能永遠缺漏，使外界更難全面掌握美國經濟的真實狀況。

哈塞特預期，美國經濟有望於2026年初重拾成長動能。(圖:Reuters/TPG)

「有人告訴我，有些調查根本沒完成，所以我們或許永遠不會知道那一個月究竟發生了什麼事。我們接下來會在一段迷霧之中前進，直到資料機構恢復運作。」哈塞特告訴《CNBC》。

受停擺影響的統計機構包括勞工統計局 (BLS) 與人口普查局，其仰賴人工調查的統計報告成為最脆弱的一環。外界愈發擔心，BLS 可能無法發布十月消費者物價指數 (CPI)，而以家戶調查方式所產生失業率的報告也令人憂慮。

目前，預測機構正密切推演各項經濟報告的發布時程。原定 10 月 3 日公布的九月就業報告，由於在 10 月 1 日政府關門前就已完成資料蒐集，被視為最有機會率先出爐的一份。

真正的挑戰在於，原本人力就已吃緊的統計機構，必須同時處理延期與即將到期的報告。市場人士預期，一旦政府恢復運作，勢必將迎來一波密集的「資料公布潮」。

哈塞特表示，政府關門確實對經濟造成衝擊，但預期成長動能可望在 2026 年初回升。他說：「有些資料可能永遠遺失，但也有些只是延遲，我想，到明年第一季，我們應可回到 3％到 4％的成長步調。」

隨著參議院已於周一通過重啟政府的法案，政府關門可望落幕。眾議院預計將於周三晚間表決，通過後將送交總統川普簽署生效。